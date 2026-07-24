Material entorpecente foi encontrado escondido no bairro Carvão durante ação do GAT - Foto: Divulgação

Material entorpecente foi encontrado escondido no bairro Carvão durante ação do GATFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2026 16:37

Barra do Piraí - Policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) apreenderam uma quantidade de drogas na noite desta quinta-feira (23), no bairro Carvão, em Policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) apreenderam uma quantidade de drogas na noite desta quinta-feira (23), no bairro Carvão, em Barra do Piraí , após uma denúncia sobre tráfico de entorpecentes na região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) seguiram até a Rua Doutor Andrade Pinto para verificar a denúncia. No local, os agentes observaram uma movimentação compatível com o comércio de drogas. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram e conseguiram escapar.

Durante as buscas realizadas na área, os policiais localizaram quatro sacolas plásticas contendo entorpecentes escondidas em diferentes pontos do local.

Ao todo, foram apreendidos 34 pinos de cocaína comercializados por R$ 20, sete invólucros de cocaína de R$ 30, três pinos de cocaína de R$ 30, 59 invólucros de crack e 14 invólucros de maconha.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí), onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado ou preso.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas para o combate ao tráfico de drogas e destaca que as ações de patrulhamento e repressão ao crime continuam sendo intensificadas no município.