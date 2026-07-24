Material entorpecente foi encontrado escondido no bairro Carvão durante ação do GATFoto: Divulgação
Drogas são apreendidas após suspeitos fugirem de abordagem da PM em Barra do Piraí
Material entorpecente foi encontrado escondido no bairro Carvão durante ação do GAT; ninguém foi preso
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Prefeitura de Barra do Piraí reabre Galeria Condessa de Frontin e fortalece mobilidade e preservação do patrimônio histórico
Além da reabertura da passagem subterrânea, município inaugurou a Sala de Exposições Setembrino da Silva Rosa, novo espaço permanente dedicado à arte, à cultura e à memória de Barra do Piraí
Katia Miki mantém articulação e cobra nova concessão para garantir futuro da BR-393
Após conseguir melhorias emergenciais na rodovia, prefeita de Barra do Piraí reforça mobilização para assegurar investimentos, duplicações e mais segurança por meio de uma nova concessão federal
Prefeitura de Barra do Piraí promove oficina de empreendedorismo para mulheres barrenses
Secretaria da Mulher de Barra do Piraí promoveu evento gratuito, voltado para mulheres que desejam transformar uma ideia em negócio
Prefeita Katia Miki destaca políticas públicas para mulheres durante o Conecta Delas, em Niterói
Acompanhada da equipe da Secretaria Municipal da Mulher, prefeita apresentou as ações inéditas implantadas em Barra do Piraí e compartilhou a experiência do município em painel sobre gestão pública
5ª Marcha para Jesus reúne centenas de fiéis na Califórnia com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí
Evento aconteceu neste sábado (18), das 15h às 23h, com caminhada, louvor e apresentações musicais no distrito
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