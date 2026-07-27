Evento reuniu mulheres de diversas idades para contar sobre suas histórias, e honrar suas origens - Foto: Luíza Arêas/Secom

Evento reuniu mulheres de diversas idades para contar sobre suas histórias, e honrar suas origensFoto: Luíza Arêas/Secom

Publicado 27/07/2026 13:26

Barra do Piraí - A Prefeitura de A Prefeitura de Barra do Piraí , por meio da Secretaria Municipal da Mulher, promoveu na sexta-feira (24) uma roda de conversa que celebrou o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

O encontro, que aconteceu na Casa da Mulher, teve como objetivo reunir mulheres de diversas idades, para compartilhar suas histórias de vida e experiências, buscando incentivar e apoiar umas as outras.

Taís Cristina, presidente do COMPIR, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, entende que encontros como esse reafirmam a capacidade das mulheres a ocuparem cargos importantes em uma sociedade desigual.



“Nós não temos mulheres o suficiente em espaços de liderança, mesmo numa cidade cuja maioria é negra, ainda há poucas mulheres em espaços de liderança, apesar de todo o trabalho dessas mulheres. Nós lutamos diariamente para mudar essa realidade, focando nas competências das mulheres negras, pois são capazes assim como todas as outras.”

Reconhecer a própria identidade como uma mulher negra, e a partir disso entender o papel na sociedade não é uma tarefa fácil. Sabendo disso, a diretora especial de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher na Secretaria da Mulher, Esther Sara de Souza, contou sobre sua própria história neste caminho.

"Esse processo se iniciou através da dor. Mas com ele eu acabei entendendo que essa dor faz parte dessa trajetória, pela qual eu tenho que passar. Eu não tenho que me revoltar, eu tenho que aprender com isso e aproveitar o lugar de fala que eu tenho hoje, para auxiliar outras mulheres a se reerguerem.“

Emilene Alves, assessora da autonomia financeira na Casa da Mulher, e idealizadora do encontro, fez questão de deixar um recado como forma de incentivar as jovens negras.

“Meninas, todas vocês podem ser o que quiserem. A nossa cor de pele, o nosso cabelo, eles não nos definem. Nós somos capazes sim! Não é fácil, mas é possível alcançar os nossos sonhos.”

A prefeita, Katia Miki, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento das mulheres negras no município.

“Hoje celebramos especialmente a força e a resistência da mulher negra. Nosso município segue comprometida em ampliar os espaços de liderança e reconhecimento para essas mulheres, que constroem nossa cidade todos os dias.”

Para a secretária municipal da mulher, Daniella de Oliveira, a data reforça o compromisso da pasta com a valorização e representatividade dessas mulheres.

“Estar aqui mostra o nosso empenho e compromisso com políticas públicas que valorizem a identidade, a ancestralidade e a trajetória dessas mulheres. Criar e fortalecer redes de apoio como essa, são um dos principais da Casa da Mulher, que está ao lado delas na luta diária por equidade e representatividade.”