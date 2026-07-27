Evento acontece no dia 2 de agosto e reúne atividades para toda a família no Horto Florestal - Foto: Divulgação

Evento acontece no dia 2 de agosto e reúne atividades para toda a família no Horto FlorestalFoto: Divulgação

Publicado 27/07/2026 13:31

Barra do Piraí - A Prefeitura de A Prefeitura de Barra do Piraí , por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, realiza no próximo domingo (2), o evento "Um Dia no Horto'. A iniciativa acontece a partir das 8h30, no Horto Florestal, com uma programação gratuita voltada ao lazer, à educação ambiental e ao incentivo à preservação da natureza.

Pensado para toda a família, o evento busca aproximar a população dos espaços naturais do município e incentivar práticas sustentáveis por meio de atividades que unem diversão, aprendizado e conscientização ambiental.

Durante a manhã, os participantes poderão aproveitar uma caminhada ecológica com trilha interpretativa, participar do plantio de árvores nativas e da doação de mudas, além de uma caça ao tesouro ecológica e de um piquenique comunitário. O evento também contará com pontos de coleta para o descarte correto de óleo de cozinha usado e de lixo eletrônico, reforçando a importância da destinação adequada desses resíduos.

O secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, Maurício Coelho Macedo, destacou que a proposta é incentivar a população a conhecer e ocupar cada vez mais o Horto Florestal como um espaço de convivência e contato com a natureza.

"O Um Dia no Horto fortalece a relação da sociedade com o meio ambiente e mostra que o Horto Florestal é um espaço preparado para receber a população com lazer, educação ambiental e qualidade de vida. Convido todos os barrenses a participarem dessa manhã especial e agradeço à prefeita Katia Miki pela confiança em nossa equipe e pelo apoio às ações de preservação ambiental", afirmou o secretário.

As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever por meio do link disponível na bio do perfil oficial da Prefeitura de Barra do Piraí no Instagram (@pmbpoficial).