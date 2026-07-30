-Paulinho AP conheceu a estrutura da unidade - Foto: Divulgação

-Paulinho AP conheceu a estrutura da unidadeFoto: Divulgação

Publicado 30/07/2026 14:46

Barra do Piraí - Na manhã desta quinta-feira (30), a Na manhã desta quinta-feira (30), a Unidade Básica de Saúde Animal de Barra do Piraí (UBS Pet) recebeu a visita técnica do secretário municipal de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda, Paulinho AP, acompanhado pela equipe da pasta. O objetivo foi conhecer de perto a estrutura, o funcionamento e o modelo de gestão da unidade, que deverá servir de referência para a implantação de um equipamento semelhante na cidade vizinha.

Recebido pela secretária municipal de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, o grupo percorreu todos os setores da UBS Pet, conhecendo o centro cirúrgico, consultórios, sala de acolhimento, soroterapia e os espaços administrativos. Durante a visita, também foram apresentados os fluxos de atendimento, os critérios para acesso aos serviços e a rotina da unidade, inaugurada em março deste ano.

Desde que iniciou as atividades, a UBS Pet já realizou 230 cirurgias de baixa e média complexidade em cães e gatos, destinadas a tutores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e a protetores cadastrados junto ao município. Além dos procedimentos cirúrgicos, a unidade oferece atendimento clínico, acompanhamento veterinário, medicação e orientações pós-operatórias.

Para Paulinho AP, conhecer iniciativas que já apresentam resultados é um passo importante para a construção de um serviço público eficiente.

"Viemos conhecer de perto o funcionamento da UBS Pet, entender como é o fluxo de atendimento e a organização do serviço. Quando um município desenvolve um trabalho que apresenta bons resultados, é fundamental buscar essa referência, trocar experiências e ouvir quem já enfrentou os desafios da implantação. Isso nos ajuda a construir um serviço cada vez mais eficiente para a população de Volta Redonda", afirmou o secretário.

Luciene Maria destacou que o interesse de outros municípios demonstra o reconhecimento do trabalho desenvolvido em Barra do Piraí e reforça o compromisso da equipe em aprimorar cada vez mais o atendimento.

"Foi um prazer receber o secretário Paulinho AP e toda a equipe de Volta Redonda. É motivo de muito orgulho perceber que Barra do Piraí hoje é vista como referência na causa animal e que o trabalho desenvolvido pela nossa equipe desperta o interesse de outros municípios. Isso nos incentiva a buscar melhorias constantes, aperfeiçoando cada vez mais os serviços prestados à população e aos animais. As portas da nossa secretaria estarão sempre abertas para compartilhar experiências, e Volta Redonda pode contar com Barra do Piraí nessa construção", disse.

Inaugurada em 31 de março, a UBS Pet foi a primeira unidade pública do gênero em Barra do Piraí e também abriga a sede da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal. O espaço conta com estrutura aprovada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, incluindo centro cirúrgico, consultórios, sala de acolhimento, soroterapia e setores administrativos, oferecendo atendimento gratuito à população em situação de vulnerabilidade e aos protetores cadastrados.