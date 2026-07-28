Estação de Tratamento de Água (ETA) do Campo Bom representa o início da maior obra de abastecimento de água já realizada na cidade - Foto: Divulgação

Estação de Tratamento de Água (ETA) do Campo Bom representa o início da maior obra de abastecimento de água já realizada na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 28/07/2026 13:50

Barra do Piraí - A segunda-feira (27) entrou para a história de A segunda-feira (27) entrou para a história de Barra do Piraí . Após décadas convivendo com um dos maiores desafios enfrentados pela população, a falta de água, o município deu um passo decisivo para mudar essa realidade. A chegada dos primeiros equipamentos da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) do Campo Bom representa o início da maior obra de abastecimento de água já realizada na cidade.

Os equipamentos fazem parte do primeiro dos três módulos que irão equipar a estação principal do novo Sistema de Tratamento e Distribuição de Água de Barra do Piraí. Nesta primeira etapa, chegaram os decantadores, os filtros e os floculadores, estruturas fundamentais para o processo de tratamento da água. Enquanto os floculadores promovem a aglomeração das impurezas presentes na água, os decantadores permitem a separação desses resíduos por gravidade e os filtros realizam a etapa final de retenção das partículas, garantindo uma água tratada com mais qualidade e segurança para a população.

Cada um dos três módulos terá capacidade para tratar 70 litros de água por segundo, totalizando 210 litros por segundo quando toda a estrutura estiver em operação. A nova ETA será responsável pelo abastecimento de grande parte de Barra do Piraí, oferecendo mais eficiência, segurança hídrica e capacidade para atender ao crescimento da cidade.

Com investimento inicial de R$ 38 milhões, a obra é fruto da parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí, a Cedae e o deputado estadual André Corrêa. O projeto contempla ainda a construção da elevatória de água bruta, da casa de química com laboratório e de um reservatório com capacidade para 2,5 milhões de litros de água, formando um moderno sistema de captação, tratamento, armazenamento e distribuição.

A entrega dos equipamentos foi acompanhada pela prefeita Katia Miki, pelo gerente da Cedae, Sandro Arantes, e pelo secretário municipal de Água e Esgoto, Carlos Afonso Marques.

Desde o início de sua gestão, a prefeita Katia Miki definiu como prioridade buscar uma solução definitiva para o abastecimento de água do município. Por meio de articulações junto ao Governo do Estado, à Cedae e ao deputado estadual André Corrêa, a administração municipal conseguiu viabilizar um projeto estruturante, considerado um dos maiores investimentos em saneamento da história de Barra do Piraí.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em aproximadamente um ano e três meses, permitindo que o novo sistema entre em operação até o final de 2027.

A prefeita Kátia Miki destacou que a chegada dos primeiros módulos representa o início de uma transformação aguardada pela população.

“Hoje é um dia muito importante para Barra do Piraí. A nova Estação de Tratamento de Água já é uma realidade, e ver esses primeiros equipamentos chegando significa que um sonho antigo da nossa população começou a sair do papel. Trabalhamos muito para construir essa parceria e garantir que essa obra acontecesse. Estamos investindo em uma solução definitiva para um problema que se arrasta há décadas e que impactou gerações de barrenses.”

O gerente da Cedae, Sandro Arantes, ressaltou a importância da obra para o município.

“Esta é a primeira carga dos três módulos que vão compor a estação principal de tratamento de Barra do Piraí. Além da ETA, também serão construídas a elevatória de água bruta, a casa de química com laboratório e um reservatório de 2,5 milhões de litros. É um projeto moderno, que vai transformar definitivamente o sistema de abastecimento da cidade.”

O secretário municipal de Água e Esgoto, Carlos Afonso Marques, destacou que o avanço das obras representa uma conquista histórica para Barra do Piraí.

“A chegada desses equipamentos mostra que o projeto está avançando dentro do planejamento. Estamos acompanhando cada etapa porque sabemos da importância dessa obra para a população. É um investimento que vai fortalecer toda a infraestrutura de abastecimento e garantir mais segurança e eficiência no fornecimento de água.”