Todo o material apreendido permaneceu na 88ª DP e será encaminhado para perícia - Foto: Divulgação

Todo o material apreendido permaneceu na 88ª DP e será encaminhado para períciaFoto: Divulgação

Publicado 28/07/2026 14:24

Barra do Piraí - Uma ação conjunta entre equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da Patrulha Móvel Especial (Pamesp) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite da última segunda-feira (27), no bairro Ipiranga, em Uma ação conjunta entre equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da Patrulha Móvel Especial (Pamesp) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite da última segunda-feira (27), no bairro Ipiranga, em Barra do Piraí

De acordo com o 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), os agentes receberam denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na Rua dos Ipês e montaram uma vigilância no local. Durante a observação, os policiais identificaram dois homens transportando sacolas com drogas e realizando a venda do material.

Ainda segundo a corporação, um terceiro suspeito atuava como "olheiro", alertando os traficantes sobre a aproximação de veículos e pessoas no conjunto habitacional. Os policiais também constataram que os suspeitos buscavam mais entorpecentes em uma área de mata próxima.

Ao perceberem a chegada das equipes, os envolvidos fugiram. Durante as buscas, os agentes localizaram um saco plástico contendo grande quantidade de drogas. O homem apontado como "olheiro" foi detido e encaminhado à 88ª Delegacia de Polícia.

No total, foram apreendidos 168 pinos de cocaína de diferentes valores, 80 pedras de crack e 321 invólucros de maconha, totalizando mais de 1,9 quilo de entorpecentes. O suspeito foi autuado por associação para o tráfico, com base no artigo 37 da Lei de Drogas, que trata da atuação de informantes, conhecidos como "olheiros", em atividades relacionadas ao tráfico. Após ser ouvido, ele foi liberado.

Todo o material apreendido permaneceu na 88ª DP e será encaminhado para perícia. Até a publicação desta matéria, não obtivemos resposta da defesa do suspeito detido.