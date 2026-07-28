Todo o material apreendido permaneceu na 88ª DP e será encaminhado para períciaFoto: Divulgação
Polícia Militar apreende quase 2kg de cocaína em Barra do Piraí
Ação conjunta do GAT e da Pamesp foi realizada após denúncias de tráfico
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Exposição "Entre Trilhos e Pomares" relembra memórias da imigração japonesa em Barra do Piraí
Fotografias apresentadas foram preservadas ao longo de gerações por família descendente de japoneses estabelecidos em Ipiabas
Sob liderança de Katia Miki, Barra do Piraí dá início à maior obra de abastecimento de água da história da cidade
Chegada dos primeiros módulos da nova ETA do Campo Bom marca o início de uma transformação histórica que vai ampliar a capacidade de tratamento de água
Jovem morre em acidente entre moto e carro na RJ-145, em Barra do Piraí
Colisão aconteceu na noite de domingo; vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local
Barra do Piraí promove "Um Dia no Horto" com programação gratuita de lazer e educação ambiental
Evento acontece no dia 2 de agosto e reúne atividades para toda a família no Horto Florestal
Casa da Mulher promove roda de conversa para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha
Evento reuniu mulheres de diversas idades para contar sobre suas histórias, e honrar suas origens
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