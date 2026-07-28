Fotografias apresentadas foram preservadas ao longo de gerações por família descendente de japoneses estabelecidos em IpiabasFoto: Rayná Andrelino/Secom
Exposição "Entre Trilhos e Pomares" relembra memórias da imigração japonesa em Barra do Piraí
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