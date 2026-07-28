Fotografias apresentadas foram preservadas ao longo de gerações por família descendente de japoneses estabelecidos em Ipiabas - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Fotografias apresentadas foram preservadas ao longo de gerações por família descendente de japoneses estabelecidos em IpiabasFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 28/07/2026 13:53

Barra do Piraí - A exposição "Entre Trilhos e Pomares" teve início na última quinta-feira (23), na Sala Setembrino da Silva Rosa. A visitação é aberta ao público, de forma gratuita, de segunda a sábado, das 9h às 18h. A mostra foi promovida pela Secretaria de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa de A exposição "Entre Trilhos e Pomares" teve início na última quinta-feira (23), na Sala Setembrino da Silva Rosa. A visitação é aberta ao público, de forma gratuita, de segunda a sábado, das 9h às 18h. A mostra foi promovida pela Secretaria de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa de Barra do Piraí.

Nesta exposição, toda a história dos imigrantes japoneses é contada através de fotos preservadas ao longo de gerações por uma família descendente de imigrantes japoneses que se estabeleceram em Ipiabas. Nas imagens, estão registros dos integrantes das 40 famílias que formavam a comunidade japonesa na região, logo no início do século XX.

O secretario, Gabriel Barbosa, destacou a importância de honrar e preservar essas memórias de um povo que acolheu Barra do Piraí, e transformou em morada.

"Quando olhamos para essas fotografias, enxergamos muito mais do que registros do passado, vemos histórias de vida, de trabalho e de superação de famílias que escolheram Barra do Piraí para recomeçar. Trazer essa exposição para a Sala Setembrino da Silva Rosa é uma forma de honrar essa herança e apresentá-la a novas gerações.”

A Sala, que foi inaugurada na última semana, passará a receber mensalmente novas exposições abertas ao público barrense, cada uma explorando temas e propostas distintas, trazendo cada vez mais cultura para a cidade.