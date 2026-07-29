Espaço da Prefeitura fortalece o empreendedorismo e amplia o acesso a serviços - Foto: Divulgacão

Espaço da Prefeitura fortalece o empreendedorismo e amplia o acesso a serviçosFoto: Divulgacão

Publicado 29/07/2026 17:11

Barra do Piraí - Durante o período de 1º de janeiro de 2025 a 27 de julho de 2026, a Durante o período de 1º de janeiro de 2025 a 27 de julho de 2026, a Central do Empreendedor , importante braço da Prefeitura de Barra do Piraí voltado ao incentivo ao empreendedorismo, realizou 24.144 atendimentos. O espaço tem sido fundamental para fortalecer o ambiente de negócios do município, oferecendo suporte a empresários, microempreendedores individuais (MEIs) e cidadãos que desejam abrir, regularizar ou expandir seus negócios.

Os números demonstram a relevância da estrutura para o desenvolvimento econômico do município. Reinaugurada pela prefeita Katia Miki no início da atual gestão, a Central do Empreendedor passou a oferecer um atendimento mais moderno, ágil e eficiente. A unidade é coordenada pela JUCERJA e também abriga a Sala do Empreendedor, concentrando em um único espaço diversos serviços voltados ao setor produtivo.

Durante o período, foram realizados serviços relacionados à abertura, alteração e baixa de empresas, regularização de MEIs, emissão de documentos, orientações técnicas, acesso a linhas de crédito e diversos outros procedimentos que facilitam a vida de quem empreende em Barra do Piraí.

Para a prefeita Katia Miki, os resultados refletem o compromisso da administração municipal em fortalecer o empreendedorismo e criar um ambiente cada vez mais favorável ao desenvolvimento econômico.

"Estamos garantindo o apoio aos empreendedores de Barra do Piraí de uma forma nunca antes vista. Os resultados são muito positivos e temos muito orgulho do que está sendo construído na Central do Empreendedor. Seguiremos empenhados em oferecer cada vez mais suporte, desburocratizando processos e garantindo que quem deseja investir em nossa cidade encontre um atendimento qualificado e preparado para atender às suas necessidades", declarou a prefeita.

Os resultados positivos também são fruto das políticas públicas implementadas pela Prefeitura de Barra do Piraí desde 2025 para fomentar a formalização e o desenvolvimento dos empreendedores e microempreendedores do município. Entre as iniciativas estão a adesão ao Regin 2.0, que possibilita a abertura de cerca de 95% das empresas em até uma hora, a participação no programa Contrata + Brasil, a implantação da Companhia de Desenvolvimento Econômico e o fortalecimento de parcerias com a AgeRio, o Governo do Estado e outras instituições voltadas ao desenvolvimento econômico.

O secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Paulinho do Royal, destacou que os indicadores confirmam que as ações adotadas pela gestão municipal têm produzido resultados concretos.

"Os números demonstram que estamos no caminho certo. A Prefeitura seguirá trabalhando para fortalecer a economia local, incentivar a geração de emprego e renda e criar um ambiente cada vez mais favorável para quem deseja empreender em Barra do Piraí."

A diretora da Central do Empreendedor, Elaine Moreira, ressaltou o comprometimento da equipe responsável pelos atendimentos.

"Nossa equipe é muito comprometida com o apoio aos empreendedores e com o futuro da economia de Barra do Piraí. É muito gratificante ver a diferença que o nosso trabalho faz na vida de quem busca empreender. Esses resultados nos motivam a continuar oferecendo um atendimento cada vez mais humanizado, eficiente e comprometido com o desenvolvimento do município", finalizou.