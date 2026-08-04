Unidade já realizou cerca de 460 procedimentos cirúrgicos entre castrações e cirurgias - Foto: Divulgação

Unidade já realizou cerca de 460 procedimentos cirúrgicos entre castrações e cirurgiasFoto: Divulgação

Publicado 04/08/2026 15:42

Barra do Piraí - A Unidade Básica de Saúde Animal de A Unidade Básica de Saúde Animal de Barra do Piraí segue se consolidando como uma referência para a região. Na última semana, representantes de Volta Redonda estiveram na unidade e, nesta segunda-feira (3), foi a vez de representantes da causa animal da Prefeitura de Piraí realizarem uma visita técnica para conhecer de perto a estrutura, o funcionamento e o modelo de gestão do equipamento.

Inaugurada pela gestão da prefeita Katia Miki em 31 de março de 2026 e administrada pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, a UBS tem despertado o interesse de municípios vizinhos que buscam conhecer a experiência implantada em Barra do Piraí para avaliar a criação de equipamentos semelhantes. Entre os principais destaques da unidade está o expressivo número de atendimentos realizados em pouco mais de quatro meses de funcionamento, com cerca de 460 procedimentos cirúrgicos, entre castrações e cirurgias de pequena e média complexidade.

O município de Piraí esteve representado por André Moreira, coordenador do Plano de Manejo, e Flávio Macharet, integrante do Programa Bem-Estar Animal. Durante a visita, os representantes foram acompanhados pela secretária municipal de Bem-Estar Animal de Barra do Piraí, Luciene Maria.

Ao longo da visita técnica, a comitiva conheceu o centro cirúrgico, os consultórios, a sala de acolhimento, o espaço de soroterapia e os setores administrativos da unidade. Também foram apresentados os fluxos de atendimento, os critérios para acesso aos serviços, a rotina de funcionamento da UBS e o modelo de gestão adotado pelo município.

A secretária municipal de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, destacou a importância do intercâmbio entre os municípios e comemorou o reconhecimento conquistado pela unidade.

"É motivo de muito orgulho perceber que Barra do Piraí hoje é vista como referência na causa animal. Foi uma grande alegria receber o André e o Flávio em nossa UBS. Estamos sempre de portas abertas para os municípios vizinhos neste importante momento de troca de experiências e de modelos de gestão. Será uma grande alegria ver o município de Piraí replicando nosso modelo e alcançando bons resultados também. Isso nos motiva ainda mais a seguir avançando e garantindo a melhoria dos serviços prestados à população e aos animais", afirmou a secretária.

A Unidade Básica de Saúde Animal de Barra do Piraí seguirá ampliando seus serviços e fortalecendo as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. O espaço conta com estrutura aprovada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, incluindo centro cirúrgico, consultórios, sala de acolhimento, soroterapia e setores administrativos, oferecendo atendimento gratuito à população em situação de vulnerabilidade e aos protetores cadastrados no município.