Unidade já realizou cerca de 460 procedimentos cirúrgicos entre castrações e cirurgiasFoto: Divulgação
UBS Animal de Barra do Piraí recebe visita técnica de representantes da causa animal da Prefeitura de Piraí
Unidade já realizou cerca de 460 procedimentos cirúrgicos entre castrações e cirurgias, consolidando-se como referência regional
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Corpos foram localizados dentro de uma residência na Vila Helena; imóvel apresentava marcas de tiros e porta destruída
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Evento realizado neste domingo (2) reuniu motociclistas de diversos estados e movimentou o turismo e a economia local
Katia Miki acompanha início das cirurgias de catarata no Hospital do Olho
Projeto pioneiro em Barra do Piraí realizou 28 cirurgias de catarata nesta sexta-feira (31), marcando uma nova etapa da saúde oftalmológica no município
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