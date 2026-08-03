Evento reuniu motociclistas de diversos estados e movimentou o turismo e a economia local - Foto: Divulgação

Evento reuniu motociclistas de diversos estados e movimentou o turismo e a economia localFoto: Divulgação

Publicado 03/08/2026 14:52

Barra do Piraí - O distrito de Ipiabas recebeu, neste domingo (2), a 7ª edição do Trilhão de Ipiabas, evento que integra o calendário turístico de O distrito de Ipiabas recebeu, neste domingo (2), a 7ª edição do Trilhão de Ipiabas, evento que integra o calendário turístico de Barra do Piraí e reuniu cerca de 300 participantes. Motociclistas de diversos estados do país marcaram presença no encontro, consolidando o distrito como um dos principais destinos do turismo de aventura do Estado do Rio de Janeiro.

Realizado com o apoio da Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a TurisRio, o evento promoveu um percurso preparado especialmente para os pilotos, além de oferecer café da manhã, almoço e sorteio de brindes aos participantes.

Segundo o organizador, Fábio Pereira, "cerca de 300 pessoas participaram do Trilhão, reunindo amantes do motociclismo off-road de diversos estados e fortalecendo ainda mais a tradição do evento em Ipiabas".

Para o também organizador Leandro Maciel, que nasceu em Ipiabas e hoje mora no Rio de Janeiro, a realização do evento no distrito tem um significado especial.

"Sou apaixonado pelo esporte e fico muito feliz em ver um evento desse porte acontecendo na cidade onde nasci. É uma alegria poder proporcionar esse momento para a região e ver o quanto ele cresce a cada edição. Também somos muito gratos ao apoio da Prefeitura de Barra do Piraí, da prefeita Katia Miki e de toda a equipe, que acreditaram no projeto, participaram do planejamento e caminharam conosco para que o 7º Trilhão fosse um sucesso", destacou.

Leandro também ressaltou que as características naturais de Ipiabas tornam o distrito um cenário ideal para o motociclismo off-road.

"Ipiabas reúne tudo o que esse esporte precisa: uma topografia desafiadora, trilhas em meio à mata, paisagens incríveis, lagos e grandes subidas que colocam à prova a habilidade dos pilotos e o desempenho das motos. Além disso, o clima e a natureza preservada tornam a experiência ainda mais especial, fazendo do distrito um dos melhores lugares para a prática do off-road", afirmou.

Além da programação esportiva, o Trilhão movimentou a rede hoteleira, os restaurantes e o comércio de Ipiabas, atraindo visitantes e fortalecendo a economia local durante todo o fim de semana.

O Trilhão também contou com a presença do assessor especial da Secretaria de Estado de Turismo e coordenador das ações turísticas no Vale do Café, Wanderson Farias, que destacou o trabalho desenvolvido na região para fortalecer o turismo.

"Estamos realizando um trabalho de excelência em Ipiabas, especialmente fortalecendo a integração da rota turística Ipiabas-Conservatória. O Trilhão é mais um grande evento que reforça esse potencial e demonstra como o turismo de aventura movimenta a economia, atrai visitantes e consolida o Vale do Café como um dos principais destinos turísticos do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o resultado de um trabalho conjunto que vem valorizando cada vez mais o potencial turístico da região", destacou.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou a importância da parceria entre o poder público e os organizadores para o fortalecimento do turismo no município.

"Para mim, é uma grande honra apoiar um evento tão tradicional, que reúne centenas de participantes e valoriza uma das maiores vocações de Ipiabas: o turismo de aventura. Foi um dia maravilhoso, de confraternização, esporte e fortalecimento da nossa economia. Agradeço aos nossos grandes parceiros, o deputado federal Aureo Ribeiro, o deputado federal Reimont e o deputado estadual Gustavo Tutuca, que acreditaram no Trilhão e contribuíram para que esta edição fosse um grande sucesso. O Trilhão demonstrou, mais uma vez, que Ipiabas é um dos principais destinos do turismo de aventura do Estado do Rio de Janeiro e um orgulho para Barra do Piraí", concluiu.