O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, que investiga a autoria e a motivação do crimeFoto: Reprodução/Internet
Polícia encontra casal morto em Barra do Piraí
Corpos foram localizados dentro de uma residência na Vila Helena; imóvel apresentava marcas de tiros e porta destruída
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7º Trilhão de Ipiabas reúne cerca de 300 participantes e reforça o distrito como referência no turismo de aventura
Evento realizado neste domingo (2) reuniu motociclistas de diversos estados e movimentou o turismo e a economia local
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Central do Empreendedor ultrapassa 24 mil atendimentos em Barra do Piraí desde 2025
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