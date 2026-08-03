O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, que investiga a autoria e a motivação do crime - Foto: Reprodução/Internet

O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, que investiga a autoria e a motivação do crimeFoto: Reprodução/Internet

Publicado 03/08/2026 15:48

Barra do Piraí - Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na manhã de sábado (1º), dentro de uma residência na Vila Helena, em Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na manhã de sábado (1º), dentro de uma residência na Vila Helena, em Barra do Piraí . A ocorrência, inicialmente tratada como um possível caso de suicídio, passou a ser investigada como duplo homicídio após a chegada da Polícia Militar ao local.

Segundo a PM, os agentes foram acionados para verificar a ocorrência em um imóvel localizado na Avenida Vereador Chequer Elias. A mãe do homem relatou que, durante a madrugada, ouviu barulhos vindos da casa do filho, mas acreditou se tratar de uma situação comum. Na manhã seguinte, ao se aproximar da residência, encontrou a porta principal completamente destruída.

Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram um homem caído no hall de entrada e uma mulher sem vida no banheiro da casa.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a porta de vidro da residência apresentava marcas de disparos de arma de fogo e havia estilhaços espalhados pelo chão. Durante a perícia inicial, foram encontrados diversos estojos de munição deflagrados, cartuchos intactos e fragmentos de projéteis tanto no interior quanto nas proximidades do imóvel.

A área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil. Após os levantamentos, os agentes realizaram buscas na residência e nos veículos das vítimas, mas nenhum material ilícito foi localizado.

Os policiais também verificaram a existência de câmeras de segurança na região. Em uma lanchonete vizinha, os responsáveis informaram que o sistema apenas exibia imagens em tempo real, sem armazenamento das gravações. Já um estabelecimento comercial próximo estava fechado, impossibilitando o acesso às imagens.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, que investiga a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.