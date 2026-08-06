Articulação assegura recursos para infraestrutura, esporte, mobilidade e preservação - Foto: Divulgação

Articulação assegura recursos para infraestrutura, esporte, mobilidade e preservaçãoFoto: Divulgação

Publicado 06/08/2026 16:21

Barra do Piraí - Fortalecer o diálogo com os governos estadual e federal e ampliar a interlocução com parlamentares comprometidos com o desenvolvimento de Fortalecer o diálogo com os governos estadual e federal e ampliar a interlocução com parlamentares comprometidos com o desenvolvimento de Barra do Piraí tornou-se uma das principais marcas da gestão da prefeita Katia Miki. Em um município de arrecadação própria limitada, a busca por recursos externos tem sido fundamental para viabilizar investimentos e acelerar obras que impactam diretamente a vida da população.

Somente nos seis primeiros meses de 2026, a Prefeitura de Barra do Piraí garantiu R$ 11.897.634,83 em emendas parlamentares destinadas a projetos de infraestrutura, mobilidade urbana, esporte e valorização de espaços públicos.

A estratégia de articulação política já apresenta resultados concretos. Um dos maiores exemplos é o Hospital do Olho, viabilizado por meio de R$ 12 milhões destinados pelo deputado federal Áureo Ribeiro. A unidade passou a oferecer consultas, exames e procedimentos oftalmológicos especializados, além de cirurgias, no próprio município, reduzindo filas e evitando que centenas de barrenses precisem se deslocar para outras cidades em busca de atendimento.

Agora, uma nova etapa de investimentos começa a ganhar forma. Os recursos conquistados no primeiro semestre permitirão a reforma da Rodoviária Roberto Silveira, obras de pavimentação e drenagem em diversos bairros, além da revitalização de áreas de lazer espalhadas pelo município.

As quadras poliesportivas também receberão investimentos para reforma e construção de novos espaços. O objetivo é oferecer locais mais seguros e modernos para a prática esportiva, incentivar a convivência entre as famílias, promover a integração das comunidades e ampliar as oportunidades de lazer para crianças, jovens e idosos.

Outro importante investimento foi destinado à revitalização do jardim da Catedral de Sant’Ana. A obra conta com R$ 400 mil provenientes de emendas dos deputados federais Reimont, Enfermeira Rejane e Pedro Paulo. O projeto prevê a recuperação da área externa de um dos principais cartões-postais de Barra do Piraí, preservando um espaço que reúne fé, história e turismo.

A revitalização chegou em um momento simbólico para a cidade. No último dia 26 de julho, a Catedral recebeu milhares de fiéis durante a Festa de Sant’Ana, padroeira do município. Com o espaço organizado e acolhedor, a celebração reforçou a importância do local como patrimônio religioso e cultural de Barra do Piraí.

Para o pároco da Catedral de Sant’Ana, padre Paulo Sérgio, o investimento representa um benefício para toda a comunidade.

“Esse espaço faz parte da história de Barra do Piraí e da vida de milhares de pessoas. Aqui acolhemos moradores, visitantes e fiéis durante todo o ano. A revitalização do jardim valoriza nosso patrimônio, preserva um importante ponto turístico da cidade e torna esse ambiente ainda mais bonito e acolhedor para todos.”

Para a prefeita Katia Miki, os quase R$ 12 milhões conquistados apenas nos seis primeiros meses de 2026 demonstram que a aproximação com os governos estadual e federal e a construção de boas parcerias continuarão sendo prioridades da administração municipal.

“Barra do Piraí tem muitos desafios e sabemos que nossa arrecadação é limitada. Por isso, buscar recursos fora do orçamento municipal é um compromisso permanente da nossa gestão. Vamos continuar dialogando com o Governo do Estado, com o Governo Federal e com parlamentares que acreditam no potencial da nossa cidade. Cada emenda conquistada representa uma obra que sai do papel, mais qualidade de vida para a população e a certeza de que Barra do Piraí está no caminho do desenvolvimento,” concluiu a prefeita Katia Miki.