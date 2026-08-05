Projeto é uma parceria entre as Secretarias Municipais da Mulher e de Saúde - Foto: Divulgação

Projeto é uma parceria entre as Secretarias Municipais da Mulher e de SaúdeFoto: Divulgação

Publicado 05/08/2026 17:30

Barra do Piraí - A Prefeitura de A Prefeitura de Barra do Piraí oficializou o lançamento do Projeto Estratégia Lilás, iniciativa desenvolvida por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal da Mulher e a Secretaria Municipal de Saúde para ampliar o suporte, a orientação e a proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade ou violência diretamente nas unidades de saúde do município.

A ação integra as atividades da campanha Agosto Lilás e reforça o compromisso da administração municipal com o enfrentamento à violência contra a mulher. Com a premissa de que "Violência não é normal. É crime. É abuso", o projeto destaca a importância de romper o silêncio e buscar ajuda como o primeiro passo para interromper o ciclo da violência.

Com a implementação da Estratégia Lilás, os postos de saúde municipais passam a atuar de forma ainda mais integrada à rede de proteção, oferecendo informação e orientação sobre os direitos das mulheres e as medidas cabíveis; acolhimento humanizado, com escuta qualificada, segurança e garantia de total sigilo; encaminhamento ágil e articulado com toda a rede municipal de proteção; e atenção integral voltada à saúde física e emocional das usuárias.

Além dos serviços de atenção primária, Barra do Piraí conta com uma estrutura articulada para o apoio e registro de denúncias, formada pela Delegacia/NIAM, responsável pelo registro de ocorrências; pelas Salas Lilás, destinadas ao acolhimento nas unidades de saúde; pelo Projeto Violeta, que oferece suporte na Vara de Violência Doméstica do Fórum; e pela Casa da Mulher, especializada no atendimento e encaminhamento das vítimas.

A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, ressaltou que a implantação da Estratégia Lilás representa mais um avanço no fortalecimento da rede de proteção às mulheres em Barra do Piraí, ampliando o acesso ao acolhimento e aos serviços especializados em diferentes pontos do município.

"A Estratégia Lilás é mais um importante braço do combate à violência contra a mulher em Barra do Piraí. Nossa rede está cada vez mais unida para garantir acolhimento, proteção e acesso aos direitos das mulheres que enfrentam qualquer tipo de violência. Juntas, seguimos fortalecendo a confiança das mulheres para romper o ciclo da violência e buscar o suporte necessário para reconstruir suas histórias com dignidade e segurança."

A diretora da Atenção Básica, Larissa Ivo, destacou o papel das Unidades Básicas de Saúde no acolhimento e identificação de possíveis situações de violência, reforçando que as equipes estão preparadas para receber e orientar as mulheres.

"As Unidades Básicas de Saúde estão preparadas para receber, acolher e orientar as mulheres barrenses. A Estratégia Lilás é mais uma iniciativa para garantir que elas encontrem nos serviços de saúde um espaço seguro de escuta, cuidado e apoio, fortalecendo a rede de proteção e assegurando que cada mulher tenha acesso ao atendimento necessário."

A Secretaria Municipal da Mulher realizará o lançamento do Projeto Estratégia Lilás nas unidades de saúde do município durante o mês de agosto. Confira as datas:

06/08 – Santana de Barra (manhã) e Boca do Mato (tarde)

10/08 – Ipiabas (manhã) e Belvedere (tarde)

11/08 – Centro (manhã) e Santo Antônio (tarde)

12/08 – Coimbra (manhã) e Lago Azul (tarde)

13/08 – Cantão (manhã) e Boa Sorte (tarde)

17/08 – Dorândia (manhã) e Vargem Alegre (tarde)

18/08 – Oficinas Velhas (manhã) e Califórnia I, II, III e IV (tarde)

20/08 – Ponte Vermelha (manhã) e Vargem Grande (tarde)

21/08 – Parque São Joaquim (manhã) e Areal (tarde)

27/08 – Parque Santana (manhã) e Morro do Gama (tarde)

31/08 – São José do Turvo (manhã)