A motocicleta também foi apreendida e, na delegacia, passou por perícia técnica - Foto: Divulgação

A motocicleta também foi apreendida e, na delegacia, passou por perícia técnicaFoto: Divulgação

Publicado 10/08/2026 14:40

Barra do Piraí - Um jovem foi preso após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com sinais identificadores adulterados no distrito de Ipiabas, em Um jovem foi preso após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com sinais identificadores adulterados no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí , neste domingo (9). Segundo a Polícia Militar, agentes do Setor Bravo realizavam patrulhamento preventivo pela RJ-137 quando identificaram o motociclista trafegando em uma moto de cor preta.

Os policiais deram ordem de parada, mas o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade. Ainda de acordo com a PM, a fuga colocou em risco pedestres e outros motoristas que circulavam pela via. Após acompanhamento tático, os policiais conseguiram abordar o suspeito alguns metros à frente.

Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal, mas nenhum material ilícito foi encontrado. Na fiscalização da motocicleta, os agentes constataram que o veículo estava sem sinal identificador regular, com placa e chassi prejudicados. O motociclista também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, questionado sobre as irregularidades, não soube informar a procedência da moto nem explicar a ausência dos sinais de identificação.

O jovem foi encaminhado à 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do Piraí, acompanhado da namorada, que estava na garupa. A motocicleta também foi apreendida e, na delegacia, passou por perícia técnica. Segundo a Polícia Militar, um laudo preliminar apontou fraude no veículo.

O suspeito foi autuado pelos artigos 308, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além do artigo 330 do Código Penal, por desobediência, e permaneceu preso à disposição da Justiça. A acompanhante foi ouvida na delegacia e liberada. Até o momento, não conseguimos contato das defesas.