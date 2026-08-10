A motocicleta também foi apreendida e, na delegacia, passou por perícia técnicaFoto: Divulgação

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Luan Campos
Barra do Piraí - Um jovem foi preso após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com sinais identificadores adulterados no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, neste domingo (9). Segundo a Polícia Militar, agentes do Setor Bravo realizavam patrulhamento preventivo pela RJ-137 quando identificaram o motociclista trafegando em uma moto de cor preta.
Os policiais deram ordem de parada, mas o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade. Ainda de acordo com a PM, a fuga colocou em risco pedestres e outros motoristas que circulavam pela via. Após acompanhamento tático, os policiais conseguiram abordar o suspeito alguns metros à frente.
Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal, mas nenhum material ilícito foi encontrado. Na fiscalização da motocicleta, os agentes constataram que o veículo estava sem sinal identificador regular, com placa e chassi prejudicados. O motociclista também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, questionado sobre as irregularidades, não soube informar a procedência da moto nem explicar a ausência dos sinais de identificação.
O jovem foi encaminhado à 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do Piraí, acompanhado da namorada, que estava na garupa. A motocicleta também foi apreendida e, na delegacia, passou por perícia técnica. Segundo a Polícia Militar, um laudo preliminar apontou fraude no veículo.
O suspeito foi autuado pelos artigos 308, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além do artigo 330 do Código Penal, por desobediência, e permaneceu preso à disposição da Justiça. A acompanhante foi ouvida na delegacia e liberada. Até o momento, não conseguimos contato das defesas.