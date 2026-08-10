A motocicleta também foi apreendida e, na delegacia, passou por perícia técnicaFoto: Divulgação
Jovem é preso com moto adulterada após fuga em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí
Motociclista sem CNH desobedeceu ordem de parada e colocou em risco pedestres; laudo preliminar apontou fraude no veículo
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Barra do Piraí marca 20 anos da Lei Maria da Penha com nova edição do Barra Lilás nas escolas
Programa levou palestra sobre prevenção à violência para alunos da Escola Municipal Maria Nazareth Santos da Silva
Homem é preso por violência doméstica no bairro Areal, em Barra do Piraí
Suspeito, de 27 anos, descumpriu medidas protetivas e tem antecedentes por agressão e tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil
Katia Miki garante quase R$ 12 milhões em emendas no primeiro semestre de 2026
Articulação assegura recursos para infraestrutura, esporte, mobilidade e preservação do patrimônio histórico de Barra do Piraí
Barra do Piraí lança Projeto Estratégia Lilás para fortalecer a rede de proteção às mulheres
Projeto é uma parceria entre as Secretarias Municipais da Mulher e de Saúde e amplia o acolhimento, a orientação e o atendimento às mulheres
UBS Animal de Barra do Piraí recebe visita técnica de representantes da causa animal da Prefeitura de Piraí
Unidade já realizou cerca de 460 procedimentos cirúrgicos entre castrações e cirurgias, consolidando-se como referência regional
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