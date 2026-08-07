Programa levou palestra sobre prevenção à violência para alunos da Escola Municipal Maria Nazareth Santos da Silva - Foto: Luiza Arêas/Secom

Programa levou palestra sobre prevenção à violência para alunos da Escola Municipal Maria Nazareth Santos da SilvaFoto: Luiza Arêas/Secom

Publicado 07/08/2026 17:16

Barra do Piraí - Barra do Piraí marcou os 20 anos da Lei Maria da Penha, celebrados nesta sexta-feira (7), com mais uma edição do programa Barra Lilás. A ação, promovida pela Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a Secretaria de Educação, foi realizada na Escola Municipal Maria Nazareth Santos da Silva, no bairro Coimbra, e reuniu alunos, profissionais da educação, autoridades e representantes da rede de proteção às mulheres.

A programação teve como destaque uma palestra da delegada Juliana Monte, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda. Ao conversar com os estudantes, a delegada abordou a importância de reconhecer situações de violência, buscar ajuda e construir, desde cedo, relações baseadas no respeito.

“Recebi esse convite com muita satisfação. É muito importante estar nas escolas falando sobre esse assunto e levar informação para os nossos jovens. Quanto mais cedo começarmos a conversar sobre violência, respeito e igualdade, maiores são as possibilidades de formar uma geração que não aceite a violência como algo normal”, destacou Juliana.

A escolha da data reforçou o significado da iniciativa. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha se tornou um dos principais instrumentos de proteção às mulheres no Brasil e estabeleceu mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar.

Para a secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, os 20 anos da legislação representam duas décadas de avanços, mas também reforçam a necessidade de manter o tema presente no cotidiano da sociedade.

“Há 20 anos, a Lei Maria da Penha mudou a forma como o Brasil enfrenta a violência contra as mulheres. Mas nenhuma lei, sozinha, consegue proteger uma mulher. Precisamos de informação, de uma rede preparada e de uma cultura de paz e respeito construída desde a infância. É isso que o Barra Lilás busca fazer dentro das escolas”, afirmou.

A programação também contou com a inauguração de mais um Espaço Maria da Penha, criado para ser um ponto permanente de informação, acolhimento e escuta dentro da unidade de ensino. O espaço recebeu o nome de Celina Maria Gomes da Silva Rocha, em reconhecimento à sua trajetória dedicada à educação e à comunidade do Coimbra.

“É muito importante que a escola tenha um espaço onde os alunos saibam que podem encontrar informação, acolhimento e escuta. Queremos que eles entendam que a escola também é um lugar onde podem buscar orientação e apoio quando precisarem. O Barra Lilás amplia esse trabalho e aproxima a educação das políticas de proteção e prevenção à violência”, destacou o secretário municipal de Educação, Flávio Horta Jr.

A homenageada, Celina Maria Gomes, dedicou grande parte da vida à educação. Foi coordenadora pedagógica e diretora do Jardim de Infância Professora Miretta Baronto e Souza, onde construiu uma trajetória marcada pelo cuidado com as crianças, pelo diálogo e pelo fortalecimento da relação entre escola e famílias. Depois de se aposentar, continuou atuando pela transformação social ao idealizar e implantar, no bairro Coimbra, o Projeto Rafael's, que oferece atividades no contraturno escolar para crianças e adolescentes.

Emocionada, Celina destacou o significado de ter seu nome ligado ao espaço e transformou a homenagem em um compromisso com a comunidade.

“Eu acolho porque fui acolhida. Essa homenagem não vou levar como uma grandeza, mas como uma responsabilidade. Estou muito feliz com essa sala e quero estar aqui para o que a comunidade precisar, ajudando a buscar apoio, atendimento e acolhimento para as mães e para as famílias. Eu amo Coimbra e faço de tudo para que a gente tenha uma sociedade melhor”, afirmou.

A prefeita Katia Miki ressaltou que levar a discussão para dentro das escolas é uma forma de trabalhar a prevenção e contribuir para a construção de uma sociedade mais respeitosa e igualitária.

“É na escola que a gente conversa com meninos e meninas sobre valores, respeito e sobre a sociedade que queremos construir. Queremos viver em uma sociedade sem violência, sem preconceito, onde as mulheres sejam respeitadas e onde a nossa casa seja um lugar seguro. Por isso estamos levando informação para as escolas e mostrando que Barra do Piraí não tolera nenhum tipo de violência contra as mulheres”, afirmou a prefeita.

Katia também destacou a importância da participação dos meninos nesse processo de transformação.

“Quando protegemos nossas mães, nossas irmãs e nossas namoradas, estamos construindo uma sociedade melhor para todos. Esses meninos e meninas são o futuro da nossa cidade e acreditamos que essa geração pode fazer Barra do Piraí ser ainda melhor”, completou.

O Barra Lilás terá continuidade nas unidades da rede municipal. A próxima edição será realizada na Escola Municipal Maria de Lourdes Costa Coimbra, no bairro Arthur Cataldi, com a participação da promotora de Justiça Adriana Porto.