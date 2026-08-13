Ação do Agosto Lilás será realizada neste sábado(15), em Ipiabas - Foto: Divulgação

Ação do Agosto Lilás será realizada neste sábado(15), em IpiabasFoto: Divulgação

Publicado 13/08/2026 16:14

Barra do Piraí - Barra do Piraí promove, neste sábado (15), a primeira Motociata Agosto Lilás, uma mobilização pelo combate à violência contra a mulher e pela conscientização da sociedade sobre a importância da prevenção e do enfrentamento a esse tipo de violência. A ação é realizada pela Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, e conta com a participação do Lokas MC.

A concentração será às 10h, no Posto Xalé Grill, na BR 393. De lá, os motociclistas seguirão até a Praça de Ipiabas, onde a programação será encerrada com show da Banda Black Bullets. A participação é aberta a homens e mulheres, que podem levar suas famílias e amigos para participar da mobilização.

A iniciativa faz parte do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher e à divulgação de informações sobre prevenção, acolhimento e os caminhos para buscar ajuda. A proposta é ampliar o debate e reforçar que o enfrentamento à violência não deve ser responsabilidade apenas das mulheres, mas de toda a sociedade.

Para a Secretaria Municipal da Mulher, levar a campanha para espaços de convivência e reunir diferentes públicos é uma maneira de aproximar a população da discussão e fortalecer a mensagem de que a violência não pode ser naturalizada.

“O Agosto Lilás é um período importante para reforçarmos a conscientização, mas essa é uma luta que precisa estar presente durante todo o ano. A participação da população é fundamental para que essa mensagem chegue cada vez mais longe e para que as mulheres saibam que não estão sozinhas”, destaca a secretária.

A participação do Lokas MC amplia o alcance da campanha e aproxima o movimento do universo dos motociclistas. Representante do grupo, Vésper destaca que a proposta é transformar o encontro em um momento de união e conscientização.

“A gente está muito feliz em poder participar dessa iniciativa. A ideia é reunir os motociclistas e mostrar que podemos usar também esse espaço para abraçar uma causa tão importante. Homens e mulheres estão convidados. É para juntar a família, chamar os amigos e vir com a gente”, afirma Vésper.

Além da mobilização sobre duas rodas, a iniciativa busca estimular a participação dos homens na discussão sobre violência contra a mulher. Para os organizadores, combater esse problema também passa pela construção de uma cultura de respeito e pela mudança de comportamentos que ajudam a perpetuar situações de violência.

A prefeita Katia Miki destaca que ações de conscientização são fundamentais para fortalecer a rede de proteção e fazer com que o debate sobre a violência contra a mulher alcance diferentes setores da sociedade.

“Precisamos falar sobre violência contra a mulher, precisamos conscientizar e, principalmente, precisamos fazer com que toda a sociedade entenda que essa não é uma questão apenas das mulheres. É uma responsabilidade de todos nós. Uma ação como essa leva essa mensagem para as ruas e mostra que Barra do Piraí está mobilizada”, afirma.

Para a prefeita, a participação popular é parte importante desse processo.

“Quero convidar homens, mulheres, famílias e todos aqueles que acreditam nessa causa para estarem conosco. Venham participar, tragam seus amigos, suas motos e suas famílias. Mais do que uma motociata, queremos fazer desse momento um grande ato de conscientização e de respeito às mulheres”, completa Katia.

A Motociata Agosto Lilás acontece neste sábado (15), com concentração às 10h, no Posto Xalé Grill, em Ipiabas. O passeio seguirá até a Praça de Ipiabas, onde haverá apresentação da Banda Black Bullets. A participação é gratuita e aberta ao público.