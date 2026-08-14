Após as diligências, os agentes localizaram o investigado no bairro Caixa D'Água e efetuaram a prisão - Foto: Divulgação

Após as diligências, os agentes localizaram o investigado no bairro Caixa D'Água e efetuaram a prisãoFoto: Divulgação

Publicado 14/08/2026 16:37

Barra do Piraí - Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia ( Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia ( Barra do Piraí ) prenderam, nesta quinta-feira (13), um homem investigado por violência doméstica e familiar contra a ex-companheira. A prisão ocorreu no bairro Caixa D'Água, após diligências realizadas pela equipe policial.

Segundo as investigações, a vítima vinha sofrendo ameaças, agressões e violência psicológica. Diante da situação, ela procurou a rede de proteção à mulher e a Polícia Civil, e a Justiça determinou medidas protetivas de urgência, proibindo o investigado de manter qualquer tipo de contato com a ex-companheira.

De acordo com a Polícia Civil, poucas horas depois de ser oficialmente comunicado sobre a decisão judicial, o homem teria procurado novamente a vítima por meio de uma rede social. Na ocasião, teria feito novas ameaças, inclusive de agressão física e morte.

Abalada e temerosa, a vítima voltou a procurar a rede de proteção e foi encaminhada novamente à 88ª Delegacia de Polícia. A Secretaria Municipal da Mulher também comunicou à Polícia Civil o estado de temor apresentado pela mulher.

Após as diligências, os agentes localizaram o investigado no bairro Caixa D'Água e efetuaram a prisão. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça contra a mulher e tortura praticada contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar. Até o momento, não obtivemos resposta da defesa do suspeito.