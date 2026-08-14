Novos uniformes são entregues aos integrantes como parte das ações de valorização e fortalecimento do programaFoto: Divulgação
Trabalho pioneiro da Prefeitura reúne cerca de 1.300 participantes em Barra do Piraí
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PM apreende drogas escondidas em mata no Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí
Denúncia anônima levou agentes ao local; suspeito fugiu pela mata e não foi localizado. Material apreendido supera 2,5 quilos entre cocaína, crack e maconha
Barra do Piraí promove motociata contra a violência à mulher
Ação do Agosto Lilás será realizada neste sábado(15), em Ipiabas, com participação aberta a homens e mulheres
Jovem é preso com moto adulterada após fuga em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí
Motociclista sem CNH desobedeceu ordem de parada e colocou em risco pedestres; laudo preliminar apontou fraude no veículo
Barra do Piraí marca 20 anos da Lei Maria da Penha com nova edição do Barra Lilás nas escolas
Programa levou palestra sobre prevenção à violência para alunos da Escola Municipal Maria Nazareth Santos da Silva
Homem é preso por violência doméstica no bairro Areal, em Barra do Piraí
Suspeito, de 27 anos, descumpriu medidas protetivas e tem antecedentes por agressão e tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil
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