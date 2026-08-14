Novos uniformes são entregues aos integrantes como parte das ações de valorização e fortalecimento do programa - Foto: Divulgação

Novos uniformes são entregues aos integrantes como parte das ações de valorização e fortalecimento do programaFoto: Divulgação

Publicado 14/08/2026 14:43 | Atualizado 14/08/2026 14:54

Barra do Piraí - O programa Melhor Idade, da Prefeitura de O programa Melhor Idade, da Prefeitura de Barra do Piraí , vem se consolidando como um trabalho pioneiro voltado à promoção da qualidade de vida e da participação da população idosa no município. Atualmente, a iniciativa reúne cerca de 1.300 participantes de diferentes bairros, com encontros semanais que oferecem atividades recreativas, culturais e físicas, além de passeios e viagens realizados em parceria com o Projeto Passaporte Cultural, do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Como parte das ações de fortalecimento e valorização do programa, foram entregues, nesta terça-feira (11), novos uniformes aos participantes, em cerimônia realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social. A entrega representa mais uma iniciativa do projeto para reforçar o sentimento de pertencimento e integração entre os integrantes.

A secretária de Assistência Social, Marina Tinoco, destacou o significado da ação para o grupo.

“A entrega dos uniformes vai muito além de uma simples distribuição de vestuário. Trata-se de um símbolo de pertencimento e orgulho para os nossos idosos. Nosso objetivo é transmitir o sentimento de valorização a quem tanto contribuiu e continua contribuindo para a história da nossa cidade.”

Para Regiane Aparecida, uma das integrantes do grupo, receber a nova camisa também representa o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo programa.

“Eu estou muito feliz porque venho fazendo ginástica já há um bom tempo, e fiquei muito feliz de estar recebendo esse presente. É uma iniciativa maravilhosa, a gente se sente bem e melhora até mesmo a nossa autoestima. É só gratidão pelos eventos que são proporcionados para nós da terceira idade.”

A prefeita de Barra do Piraí, Kátia Miki, ressaltou a importância de ampliar políticas públicas que promovam autonomia, convivência e bem-estar para a população idosa.

“Nós temos a obrigação de promover políticas públicas que tragam qualidade de vida real para a população. Essa ação fortalece o sentimento de união, além de garantir que cada idoso se sinta acolhido, ativo e valorizado pelo poder público.”

Com cerca de 1.300 participantes, o Melhor Idade segue ampliando suas ações e buscando alcançar cada vez mais idosos em diferentes regiões do município. Os interessados em participar devem comparecer presencialmente ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo ou diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social. Não há limite de vagas.

Para mais informações, a população pode entrar em contato com a assistente virtual da Prefeitura de Barra do Piraí, Pérola do Vale, pelo WhatsApp (24) 99964-3761.