Prefeitura reúne Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses e alerta população para risco de aumento de casos em 2027 - Foto: Divulgação

Prefeitura reúne Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses e alerta população para risco de aumento de casos em 2027Foto: Divulgação

Publicado 17/08/2026 16:06

Barra do Piraí - A Prefeitura de A Prefeitura de Barra do Piraí , por meio da Secretaria Municipal de Saúde, se prepara para as ações de combate ao Aedes aegypti diante das previsões de um El Niño de alta intensidade nos próximos meses. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), a chance do fenômeno atingir essa magnitude é de 95%, com 69% de probabilidade de o evento figurar entre os mais intensos já registrados desde 1950.

O motivo da preocupação está na própria biologia do mosquito. O aumento da temperatura e das chuvas, comum para o verão, cria justamente as condições ideais para a proliferação do Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, da chikungunya e da Zika.



"Considerando o aumento da temperatura e o aumento das chuvas, que já ocorre normalmente no verão, temos as condições ideais para a reprodução do Aedes aegypti, pois pode haver mais criadouros, devido à ação das chuvas. Com o aumento da temperatura, o ciclo de reprodução pode ser acelerado.", explicou Allan Ferreira, coordenador de Vigilância Ambiental do município.

O alerta também foi confirmado pelo Ministério da Saúde, que aponta possibilidade de aumento de casos de arboviroses no país no período 2026/2027 em decorrência do fenômeno. De acordo com a nota, a Região Sudeste deve ser a mais impactada, com projeções indicando o dobro dos casos previstos para um segundo semestre, sem a influência do fenômeno.

O histórico do município reforça esse alerta. Levantamentos de casos prováveis de dengue em Barra do Piraí mostram que os períodos de El Niño mais intensos como 2014-2016, e 2023-2024 coincidiram com picos expressivos na doença. Em 2024, por exemplo, foram registrados 2.464 casos prováveis, sendo o maior número da série histórica iniciada em 2014. Para se preparar diante desse cenário, Barra do Piraí já deu os primeiros passos realizando no sábado (14), uma reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses, formado por representantes de diversas secretarias.

Há quase dois anos Barra do Piraí já vem implementando as armadilhas de oviposição, as chamadas ovitrampas. Esses dispositivos funcionam como armadilhas que atraem o mosquito para depositar seus ovos, permitindo à Vigilância Ambiental identificar, bairro a bairro, onde a infestação está mais concentrada e direcionar as equipes de forma mais estratégica e eficiente.

A Secretaria de Saúde reforça que a colaboração da população barrense é fundamental para o combate ao vírus. Verificar semanalmente quintais, lajes e áreas externas em busca de água parada, manter caixas d'água e recipientes bem tampados e descartar corretamente objetos que possam acumular água são atitudes simples que ajudam a reduzir os criadouros do mosquito.