Mobilização reuniu motociclistas e famílias em Ipiabas - Foto: Divulgação

Mobilização reuniu motociclistas e famílias em IpiabasFoto: Divulgação

Publicado 17/08/2026 15:08

Barra do Piraí - Barra do Piraí realizou, no último sábado (15), a primeira Motociata Agosto Lilás, uma mobilização pelo combate à violência contra a mulher e pela conscientização da sociedade sobre a importância da prevenção e do enfrentamento a esse tipo de violência. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, e contou com a participação do Lokas MC.

O evento teve início na BR-393, na altura do bairro Belvedere. De lá, os motociclistas seguiram até a Praça de Ipiabas, onde a programação foi encerrada com um show da Banda Black Bullets.

A mobilização reuniu homens e mulheres, além de famílias e amigos, em uma ação que reforçou a importância da união da sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher.

Representante da organização do evento, Vésper destacou a importância da iniciativa e agradeceu à Secretaria Municipal da Mulher pelo apoio à realização da Motociata.

“Estamos muito felizes com essa iniciativa tão importante. Estamos abraçando uma causa de combate à violência contra as mulheres. Quero agradecer muito à Secretaria da Mulher, especialmente à Daniella, que abraçou nossa ideia e fez todo o possível para que esse evento pudesse acontecer”, afirmou.

A iniciativa faz parte do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher e à divulgação de informações sobre prevenção, acolhimento e os caminhos para buscar ajuda. A proposta é ampliar o debate e reforçar que o enfrentamento à violência não deve ser responsabilidade apenas das mulheres, mas de toda a sociedade.

A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, destacou a importância da mobilização para fortalecer a rede de proteção e conscientizar a população.

“Pensar no Agosto Lilás é pensar na segurança, no bem-estar e no combate à violência contra as mulheres. Essa Motociata é uma forma de demonstrar que estamos unidos, homens e mulheres, em prol desse ideal. Não à violência contra a mulher. Queremos fortalecer cada vez mais essa rede de proteção e levar informação para que as mulheres saibam que não estão sozinhas”, afirmou.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, também falou sobre os avanços nas políticas públicas voltadas às mulheres e destacou o trabalho realizado pelo município no enfrentamento à violência.

“Estamos avançando e consolidando políticas públicas para as mulheres de maneira eficiente e concreta. Hoje, em nosso município, estamos muito bem estruturados junto à nossa rede de proteção. Os cuidados e o combate à violência contra as mulheres sempre foram uma das prioridades da nossa gestão. Por isso, seguimos trabalhando para fortalecer essa rede, ampliar os serviços e garantir que cada mulher tenha acolhimento e segurança. Mulheres, vocês não estão sozinhas”, afirmou.