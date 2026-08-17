Mobilização reuniu motociclistas e famílias em IpiabasFoto: Divulgação
Barra do Piraí realiza primeira Motociata pelo combate à violência contra a mulher
Mobilização reuniu motociclistas e famílias em Ipiabas para reforçar a conscientização e o enfrentamento à violência contra as mulheres
Barra do Piraí realiza primeira Motociata pelo combate à violência contra a mulher
Mobilização reuniu motociclistas e famílias em Ipiabas para reforçar a conscientização e o enfrentamento à violência contra as mulheres
Homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira em Barra do Piraí
Suspeito teria feito novas ameaças por rede social poucas horas após ser notificado da decisão judicial; ele foi localizado no bairro Caixa D'Água
Trabalho pioneiro da Prefeitura reúne cerca de 1.300 participantes em Barra do Piraí
Novos uniformes são entregues aos integrantes como parte das ações de valorização e fortalecimento do programa
PM apreende drogas escondidas em mata no Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí
Denúncia anônima levou agentes ao local; suspeito fugiu pela mata e não foi localizado. Material apreendido supera 2,5 quilos entre cocaína, crack e maconha
Barra do Piraí promove motociata contra a violência à mulher
Ação do Agosto Lilás será realizada neste sábado(15), em Ipiabas, com participação aberta a homens e mulheres
Jovem é preso com moto adulterada após fuga em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí
Motociclista sem CNH desobedeceu ordem de parada e colocou em risco pedestres; laudo preliminar apontou fraude no veículo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.