Hoje o Centro TEA possui 218 assistidos - Foto: Divulgação

Hoje o Centro TEA possui 218 assistidosFoto: Divulgação

Publicado 19/08/2026 11:41

Barra do Piraí - Uma pinça, algumas bolinhas coloridas e uma sequência de comandos. Para Miguel, assistido do Centro TEA de Uma pinça, algumas bolinhas coloridas e uma sequência de comandos. Para Miguel, assistido do Centro TEA de Barra do Piraí , uma atividade aparentemente simples se transforma em um exercício de concentração, coordenação e aprendizado. Na manhã desta terça-feira (18), ele participou de mais uma sessão de terapia no espaço que frequenta semanalmente e onde, ao longo do acompanhamento, vem apresentando avanços em seu desenvolvimento.

Diante de um saco cheio de bolinhas de diferentes cores, Miguel recebia as orientações da terapeuta e, com a ajuda da pinça, precisava separar cada uma delas conforme o comando. Atento à atividade, repetia os movimentos e avançava a cada nova tentativa. Uma cena que, para quem observa de fora, pode parecer apenas uma brincadeira, mas que faz parte de um trabalho planejado para estimular diferentes habilidades.

Em outro espaço do Centro TEA, era o pequeno Arthur quem participava de uma atividade voltada ao desenvolvimento psicomotor. Com o auxílio de um step e de tapetes pedagógicos, o terapeuta montou um pequeno percurso para que ele pudesse caminhar, trabalhando equilíbrio, coordenação, movimentos e percepção corporal.

Duas crianças, duas atividades diferentes e um mesmo propósito de respeitar o tempo, as necessidades e as potencialidades de cada assistido.

É justamente esse olhar individualizado que, segundo a prefeita Katia Miki, orienta a transformação do Centro TEA desde a inauguração do novo espaço, em 2025. A prefeita visitou o equipamento acompanhada da secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, para acompanhar de perto o atendimento e conversar sobre as demandas das famílias.

“Quando nós iniciamos o governo, encontramos um espaço ainda muito limitado. Fizemos um grande esforço e hoje temos uma casa muito mais estruturada, com mais serviços, atividades complementares como a natação e outros, um espaço equipado, com profissionais qualificados para conseguirmos atender mais crianças aqui. Mas sabemos que o desafio é sempre muito grande. Por mais que a gente trabalhe, sempre existem novas demandas e novas possibilidades. Então, estamos aqui para encarar isso de frente”, afirmou Katia.

Em julho de 2025, a prefeitura inaugurou oficialmente o novo Centro TEA, com uma estrutura mais ampla e confortável em comparação ao espaço anterior. Na ocasião, Katia destacou a importância da ampliação para as famílias e afirmou que o equipamento poderia se tornar uma referência regional.

“Tenho certeza de que o Novo Centro TEA será uma referência regional. O feedback que estamos recebendo de muitas mães atípicas é muito positivo. O trabalho está sendo feito com uma equipe de profissionais capacitados. Essa é uma conquista que nos orgulhamos muito, e é só o começo”, declarou a prefeita durante a inauguração.

Um ano depois, o espaço reúne diferentes especialidades e atende atualmente 218 pessoas.

O Centro TEA conta com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e professores de Educação Física. O equipamento também oferece iniciação musical e atendimentos em pediatria, neurologia e psiquiatria.

A coordenadora administrativa, Natália Azevedo, destaca que o trabalho é construído a partir das características e necessidades de cada criança e adolescente.

“O Centro TEA é, acima de tudo, um espaço de acolhimento, suporte e desenvolvimento para crianças e adolescentes. Estamos de portas abertas para receber e acolher nossas famílias, ouvir suas necessidades e, juntos, buscar soluções que contribuam para o desenvolvimento, a autonomia e a melhor qualidade de vida dos nossos assistidos”, afirmou Natália.

Segundo ela, a equipe trabalha continuamente para aperfeiçoar os serviços e garantir um atendimento cada vez mais próximo das famílias.

“Seguimos trabalhando com compromisso, cuidado, inovação e olhar individualizado, buscando sempre aprimorar nossos serviços e oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e de qualidade”, completou.

Além das terapias e atendimentos especializados, o Centro TEA oferece natação por meio de uma parceria com a RTF. Os assistidos participam das aulas em ciclos de aproximadamente quatro meses. As vagas são abertas para inscrição, enquanto a instituição parceira organiza as turmas de acordo com faixa etária, dia e horário.

A atenção oferecida pelo Centro TEA não se limita às crianças e adolescentes. O equipamento conta também com uma psicóloga para atendimento exclusivo às mães, criando um espaço de escuta e suporte para mulheres que acompanham diariamente o desenvolvimento e os desafios de seus filhos.

A proposta reforça uma compreensão que está presente no trabalho do equipamento: cuidar da pessoa com TEA também significa acolher quem está ao seu lado.

É nesse diálogo com as famílias que Marina Tinoco passa a atuar como um elo entre os responsáveis e o Centro TEA.

A secretária de Assistência Social acompanha as demandas apresentadas pelas famílias e busca, junto ao município e à equipe do equipamento, encaminhamentos para as necessidades identificadas.

“É uma missão nova que estou aprendendo e estou aqui para dizer às mães que o nosso compromisso está firmado. Vamos melhorar cada vez mais o atendimento aqui no Centro TEA e ampliar para tentar zerar as vagas em espera. Temos certeza de que vamos melhorar muito. Nosso papel aqui não é só atender a criança, mas acolher toda a família”, afirmou Marina.

O Centro TEA possui atualmente uma fila de espera para novos atendimentos. Para ser inserido no processo, é necessário apresentar encaminhamento ou indicação médica ou da escola.

A partir da demanda apresentada, são realizados os procedimentos necessários para organizar o acesso ao serviço, considerando a disponibilidade e as necessidades de cada caso.

A intenção é ampliar gradualmente a capacidade de atendimento e buscar alternativas para reduzir a fila, garantindo que mais famílias possam ter acesso ao acompanhamento especializado.