Nova unidade funciona no Centro Cultural Rosemar Pimentel, na antiga estação ferroviária - Foto: Divulgação

Nova unidade funciona no Centro Cultural Rosemar Pimentel, na antiga estação ferroviáriaFoto: Divulgação

Publicado 24/08/2026 14:57

Barra do Piraí - A Prefeitura de A Prefeitura de Barra do Piraí inaugurou, neste domingo (23), a Giroteca Ítalo Zappa, no Centro Cultural Rosemar Pimentel, instalado no prédio da antiga estação ferroviária. A cerimônia reuniu o vice-prefeito Cristiano Almeida, o secretário de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, e os filhos do diplomata homenageado, Regina e Sérgio Zappa.

A nova unidade é a terceira Giroteca implantada pelo município. O programa já conta com espaços na Casa da Mulher e no distrito de Ipiabas e tem como proposta unir biblioteca e tecnologia, oferecendo livros físicos e digitais, computadores, tablets e ferramentas para estudo e pesquisa.

A escolha do nome Ítalo Zappa acrescenta um significado especial ao novo espaço. Diplomata brasileiro, Zappa construiu uma carreira marcada pela atuação internacional e pela aproximação do Brasil com diferentes povos e culturas. Criado em Barra do Piraí, manteve uma forte ligação com a cidade, que agora passa a preservar sua memória em um espaço dedicado justamente ao conhecimento e à formação.

Durante a inauguração, o secretário Gabriel Barbosa destacou que a homenagem vai além da trajetória profissional do diplomata. Para ele, existe uma conexão simbólica entre o trabalho de Zappa e a função de uma biblioteca.

“Zappa construiu sua formação aqui e, a partir daqui, abriu sua vida para o mundo. Como diplomata brasileiro, se dedicou grande parte da sua trajetória a aproximar o Brasil de outros povos, de outras culturas e países. De alguma maneira, seu trabalho foi sempre um trabalho de aproximação, de atravessar fronteiras, estabelecer diálogos e criar relações onde antes havia distância. É exatamente isso que uma biblioteca também pode fazer”, afirmou Gabriel Barbosa.

Segundo o secretário, os livros permitem que uma pessoa conheça outros lugares, épocas e culturas sem precisar sair de sua cidade. A Giroteca, nesse sentido, representa uma oportunidade para que crianças e jovens ampliem seus horizontes.

“O livro nos permite conversar com alguém que viveu há centenas de anos, conhecer um lugar onde talvez nunca tenhamos estado, descobrir uma ideia que pode mudar a maneira como enxergamos o mundo. Por isso, o nome de Ítalo Zappa tem um significado especial neste espaço”, completou.

Presente à cerimônia, a filha de Ítalo Zappa, Regina Zappa, falou sobre a relação do pai com Barra do Piraí e a importância da homenagem.

Segundo Regina, foi na cidade que Ítalo construiu parte importante de sua formação e decidiu que dedicaria sua trajetória a servir ao Brasil.

“Meu pai amava Barra do Piraí. Foi nesta cidade que ele decidiu que serviria ao Brasil. Ter o nome dele em uma Giroteca é uma grande honra para a nossa família”, afirmou Regina.

A presença dos filhos na inauguração reforçou o caráter afetivo da cerimônia e aproximou a memória familiar da história do município.

O vice-prefeito Cristiano Almeida também ressaltou a importância de preservar e apresentar às novas gerações personagens que ajudaram a construir a história de Barra do Piraí.

Cristiano destacou ainda o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Cultura na valorização da memória do município e afirmou que homenagens como a dedicada a Ítalo Zappa ajudam a fortalecer o sentimento de pertencimento dos moradores.

“A cada dia a gente vem entregando essa história aos barrenses, principalmente aos mais novos, aos jovens e às crianças, que precisam amar essa cidade e entender que Barra do Piraí tem uma história. Nós estamos resgatando esse orgulho de ser barrense”, afirmou.

Para o vice-prefeito, a trajetória de Ítalo Zappa representa a capacidade de Barra do Piraí de formar personalidades que ganharam projeção nacional e internacional.

“Essa homenagem à família Zappa é mais do que merecida. Aqui está a história dentro desse prédio, e aqui está também toda a história do mundo, como podemos ver nos livros e neste espaço. Queremos despertar esse amor que temos pelas pessoas, pela história e pela nossa cidade”, destacou Cristiano.

Instalada em um prédio histórico da cidade, a Giroteca Ítalo Zappa une a preservação da memória ao acesso às novas tecnologias. A proposta é transformar o espaço em um ponto de encontro para leitura, pesquisa, estudos e atividades culturais.

A nova unidade integra o circuito cultural desenvolvido pela Secretaria de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, que busca conectar espaços, histórias e personalidades que fazem parte da identidade de Barra do Piraí.

Para Gabriel Barbosa, a expectativa é que o espaço seja ocupado principalmente pelas novas gerações.

“Que este seja um lugar de encontro, de curiosidade e de descoberta. Um lugar onde cada pessoa possa ampliar seus próprios horizontes e construir com liberdade a sua maneira de compreender o mundo. Que essa biblioteca que leva o seu nome possa fazer também o caminho inverso: permitir que os barrenses se encontrem com outras culturas”, concluiu o secretário.