UBS Pet já se consolida como referência no atendimento veterinário especializado e gratuito no municípioFoto: Divulgação
UBS Pet realiza mais de 600 cirurgias desde sua inauguração
Inaugurada há cinco meses, a UBS Pet já se consolida como referência no atendimento veterinário especializado e gratuito no município
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Adolescente é apreendido com drogas no Morro do Gama, em Barra do Piraí
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