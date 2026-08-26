UBS Pet já se consolida como referência no atendimento veterinário especializado e gratuito no município - Foto: Divulgação

UBS Pet já se consolida como referência no atendimento veterinário especializado e gratuito no municípioFoto: Divulgação

Publicado 26/08/2026 14:08

Barra do Piraí - A UBS Pet de A UBS Pet de Barra do Piraí segue se consolidando como referência estadual no atendimento e cuidado com os animais. Em cinco meses de funcionamento, mais de 600 cirurgias de baixa e média complexidade foram realizadas no equipamento, inaugurado em 31 de março deste ano.

Os procedimentos foram realizados, principalmente, para tutores barrenses inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e protetores cadastrados junto ao município, ampliando o acesso da população em situação de vulnerabilidade a serviços veterinários gratuitos e especializados.

Entre os procedimentos realizados estão cirurgias de tumor mamário em cadelas e gatas, tumor de próstata canino, retirada de lipomas e adenomas em cães, cistolitotomia em cães e gatos, retirada de corpo estranho em felinos, enucleação em cães, amputação de cauda em cães e gatos, tratamentos para hiperplasia prostática e piometra canina e felina, além de cirurgias de hérnia inguinal e perineal em cães e gatos e retirada de tumor de terceira pálpebra em cães.

Segundo a secretária de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, a UBS Pet representa uma política pública pioneira e vem fortalecendo a causa animal em Barra do Piraí.

“A UBS Pet é uma política pública pioneira, que está revolucionando a causa animal em Barra do Piraí, e o número expressivo de cirurgias comprova isso. Nossa estrutura é completa. Após as cirurgias, os animais recebem medicação, avaliação clínica e acompanhamento adequado. Além disso, os tutores recebem todas as orientações necessárias sobre os cuidados no pós-operatório”, destacou.

Recentemente, a unidade recebeu a visita técnica de representantes dos municípios de Volta Redonda e Piraí, que conheceram o fluxo de atendimento e a estrutura da UBS Pet com o objetivo de avaliar a implantação de projetos semelhantes em suas cidades.

“Cidades vizinhas fizeram uma visita técnica para conhecer o modelo barrense e replicar boas práticas de políticas públicas voltadas à causa animal. Isso é uma grande honra para nós e comprova que estamos no caminho certo. Quero agradecer muito ao deputado federal Marcelo Queiroz pelo apoio a esse grande projeto”, afirmou Luciene.

Para a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, os resultados demonstram o fortalecimento das políticas públicas voltadas à causa animal no município.

“Estou muito feliz com o avanço na causa animal de Barra do Piraí. Além da UBS Pet, reinauguramos o Castramóvel, totalmente reformado, inauguramos o Pet Móvel, criamos campanhas de adoção responsável, ampliamos o diálogo com os protetores e fortalecemos as ações de cuidado e proteção aos animais”, declarou.

A prefeira também ressaltou o significado dos resultados da UBS. “Esses números mostram que estamos no caminho certo, ampliando o acesso aos serviços e garantindo mais proteção e cuidado aos animais do município”, concluiu.