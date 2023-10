Reunião discute demora na normalização do fornecimento de eletricidade após as fortes chuvas que atingiram a cidade - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 26/10/2023 18:51

Barra Mansa - Nesta quinta-feira (26), o secretário de Governo, Luiz Furlani, e o gerente do Procon de Barra Mansa, Felipe Goulart da Fonseca, se reuniram com representantes da concessionária de energia elétrica Light, para tratar da melhoria na prestação de serviços à população. Além das queixas recorrentes dos moradores ao longo do ano, foi discutida a demora na normalização do fornecimento de eletricidade no município após as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite da última terça-feira (24).

Furlani enfatizou a importância do encontro com a concessionária, sobretudo porque até esta quinta-feira (26) o serviço ainda não foi totalmente restabelecido no município.

“Em virtude do que vem acontecendo desde a noite de terça-feira, nós tivemos uma conversa dura e exigimos da Light uma melhoria na prestação de serviço e uma resposta mais rápida para a interrupção de energia como aconteceu de terça até hoje. Muitos moradores ficaram e alguns estão há mais de 24 horas sem luz, sobretudo na área rural. Não podemos admitir isso e vamos tomar todas as atitudes que nos cabem, mesmo cientes de que quem fiscaliza a Light é a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Nossa parte como poder público, junto com o Procon, é cobrar sempre da Light a melhoria do serviço para que não fique como está. A população merece um atendimento digno e eficaz”, apontou.