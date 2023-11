Lei é voltada para ações emergenciais destinadas ao setor cultural e tem como intuito disponibilizar recursos para a Cultura - Paulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

Lei é voltada para ações emergenciais destinadas ao setor cultural e tem como intuito disponibilizar recursos para a CulturaPaulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

Publicado 06/11/2023 20:01

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, informou nesta segunda-feira (6), que foram encerradas as inscrições de propostas para participar da Lei Paulo Gustavo (LPG). O processo seguirá ao longo do mês de novembro e o resultado vai ser divulgado no próximo dia 27.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, detalhou como acontece o andamento da lei. “A Lei Paulo Gustavo é muito valiosa para o município de Barra Mansa. Nós nos preparamos desde o ano passado, com processo de escuta e participação da sociedade, desta forma, pudemos desenvolver os conteúdos culturais. Isso evidencia o trabalho que é feito na cidade”, mencionou.

A Lei Paulo Gustavo nasceu em homenagem ao ator e comediante fluminense que faleceu em maio de 2021, vítima da covid-19. Instituída em julho de 2022, a lei é voltada para ações emergenciais destinadas ao setor cultural e tem como intuito disponibilizar recursos à Cultura, que sofreu efeitos econômicos e sociais na pandemia.

Cronograma:

- Classificação e Seleção: Publicação do Resultado da Classificação Preliminar - 17/11/2023;

- Interposição de Recurso do Resultado Preliminar 21/11/2023 – 9h até às 17h do dia 22/11/2023;

- Publicação do Resultado dos Recursos e Listagem Final de Classificação e Selecionados – 27/11/2023;

- Contratação e Liberação dos Recursos: Assinatura dos Termos de Execução Cultural e Liberação dos Recursos – A partir do dia 30/11/2023.