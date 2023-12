Aulas disponibilizaram o aprendizado em diversas áreas e possibilitaram às mulheres mais oportunidades no mercado de trabalho - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 08/12/2023 22:50

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e de Educação (SME), realizou na noite de quarta-feira (6), a formatura de 80 alunas. Elas participaram dos seguintes cursos: corte e costura, tricô e crochê, artesanato e cabeleireira. O evento aconteceu na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no bairro Ano Bom.

De acordo com a coordenadora dos cursos, Andréia Aparecida dos Santos Cândido, as aulas disponibilizaram o aprendizado em diversas áreas e possibilitaram a essas mulheres maiores oportunidades no mercado de trabalho. “São 80 formandas em nossos cursos. Atuamos em pontos de apoio de igrejas, Cras e entidades públicas. Nosso objetivo é transformar a vida delas para que sejam cidadãs ativas no mercado e com o direito de escolher onde desejam atuar. Além do aprendizado, aqui construímos uma família com os princípios de razão, ação e coração”, destacou.



A vice-prefeita, Fátima Lima, ressaltou que a formatura foi além de uma entrega de certificado. “Vocês são as profissionais que o mercado está precisando. Quando uma mulher ou um homem busca a capacitação, modifica sua vida e da sua família e movimenta toda a sociedade. O poder público tem a responsabilidade de promover políticas públicas e, vocês, de aproveitar as oportunidades”, destacou

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, agradeceu ao prefeito Rodrigo Drable pela parceria e apoio aos serviços prestados. “O prefeito tem uma atenção diferenciada para com esses alunos e, através do esforço em conjunto com a Secretaria de Educação, conseguimos uma conquista muito valiosa. Estamos estudando um meio jurídico de recontratar as professoras aposentadas através dos cursos profissionalizantes e, no ano que vem será possível manter os cursos e formar mais alunos para o mercado de trabalho”, contou.

Presente na cerimônia, o secretário de Governo, Luiz Furlani, destacou como os cursos profissionalizantes fazem a diferença para a população, além de ser importante que outras pessoas continuem buscando o Cras de cada região.

“Foi uma determinação do prefeito e o nosso objetivo é aumentar ainda mais a oferta de oportunidade para aqueles que queiram se inserir no mercado de trabalho. Parabenizo os profissionais que proporcionaram a capacitação desse serviço, as mulheres, a nossa vice-prefeita Fátima Lima e as secretarias de Assistência e de Educação por sua força e dedicação”, afirmou Furlani.