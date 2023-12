Competição foi organizada pela Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 11/12/2023 16:14

Barra Mansa - A segunda etapa do Circuito de Bike foi realizada na manhã deste domingo (10), no distrito de Amparo, em Barra Mansa, e reuniu centenas de ciclistas, em um trajeto de 20 km. A competição foi organizada pela Prefeitura, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) e teve um total de duas etapas, a primeira tendo sido realizada no distrito de Rialto, no mês de novembro.

O local da largada foi na Rua José Melchiades (próximo a quadra do colégio Paulo Basílio), no bairro Vila Nova, e a chegada foi na Fazenda Santana do Turvo, em Amparo.

O ciclista Vinicius Andrade, de 36 anos, destacou a organização da competição e disse que quer repetir a dose, já aguardando novos eventos. “O evento foi muito bom, tudo muito organizado com profissionais para orientar. É a segunda vez que participo e acho muito importante esses eventos porque incentiva a prática do esporte. Foi cansativo mas foi ótimo, que venham os próximos”, comentou.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno de Oliveira, ressaltou que é muito satisfatório encerrar as atividades anuais com a competição. “Estamos finalizando nossas atividades deste ano com chave de ouro, realizando aqui em Amparo mais um Circuito de Bike envolvendo mais de 300 atletas. É um esporte que ajuda a promover o fortalecimento da saúde e o equilíbrio da mente e do corpo. Eu estou muito feliz em fazer parte de uma secretaria que tem contribuído muito com esporte em nossa cidade. Parabenizo todos os participantes e agradeço a Deus e ao prefeito Rodrigo Drable por confiar a mim essa missão”, disse.