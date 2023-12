Nível dos tipos sanguíneos negativos (O-, A-, B-, AB-) está baixo; demais tipos estão com estoques normais - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 11/12/2023 16:20

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa está reforçando a necessidade de novas doações de sangue para manter estabilizado o estoque da unidade. Atualmente o nível dos tipos sanguíneos negativos (O-, A-, B-, AB-) está baixo, enquanto os demais tipos estão com estoques normalizados.

Doar sangue é um ato de generosidade que pode salvar a vida de muitas pessoas que estão precisando, como vítimas de acidentes, pacientes de cirurgias, portadores de câncer e hemofílicos. As doações podem ser realizadas de segunda à sexta-feira, entre 7h e 11h.

A coordenadora da unidade, Thais Mendes, ressaltou que o Hemonúcleo do município sempre precisa de novas doações. “A demanda é alta, ainda mais nessa época do ano. Por conta disso, é importante que as doações sejam feitas com frequência, principalmente os tipos sanguíneos negativos, que são os mais difíceis de conseguirmos”, informou.

Para realizar a doação é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Em caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização. O Hemonúcleo funciona na Rua Pinto Ribeiro, 205, anexo à Santa Casa, no Centro. O telefone para contato é (24) 3512-0788.