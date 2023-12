Imunizante será liberado para pessoas com 60 anos ou mais e imunossuprimidos acima de 12 anos - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Imunizante será liberado para pessoas com 60 anos ou mais e imunossuprimidos acima de 12 anosFelipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 11/12/2023 16:32

Barra Mansa - A partir desta segunda-feira (11), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começa a distribuir novas doses da vacina bivalente – contra Covid-19 – para todos os postos de saúde do município. É fundamental que a população se mantenha atualizada em relação à vacina para que os sintomas da doença sejam mais brandos. O imunizante será liberado para pessoas com 60 anos ou mais e imunossuprimidos acima de 12 anos, que tenham recebido a última dose da vacina há mais de seis meses.

É necessário levar o cartão de vacinação com as doses anteriores e um documento de identificação com foto. Só será possível adquirir o reforço durante este mês de dezembro.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, frisou a importância de tomar a vacina e manter o esquema em dia. “Com o surgimento das novas variantes da Covid-19, o que gera um risco para a saúde pública, precisamos proteger este público que é considerado mais vulnerável. É muito importante que a população mantenha o esquema vacinal em dia”, finalizou.

Imunossuprimidos

De acordo com informações do Ministério da Saúde, pessoas com baixa imunidade, consideradas imunossuprimidas, apresentam enfraquecimento do sistema imunológico, seja por algumas doenças, por uso de medicamentos ou pela realização de procedimentos médicos. Estão neste grupo:

- Pessoas com HIV/Aids;

- Portadores de imunodeficiência primária grave e doenças autoimunes;

- Pessoas em tratamento de quimioterapia para câncer;

- Transplantados;

- Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise);

- Pessoas que fazem uso contínuo de imunossupressores