Jovem de 18 anos guardava 113 tabletes de maconha; pistola .380 e revólver 38, com munições - Divulgação/PMERJ

Jovem de 18 anos guardava 113 tabletes de maconha; pistola .380 e revólver 38, com muniçõesDivulgação/PMERJ

Publicado 11/12/2023 17:46

Barra Mansa - Policiais militares prenderam em flagrante um jovem de 18 anos, na Rua I, no bairro Roselândia, em Barra Mansa, por volta de 10h30 da manhã deste domingo (10). De acordo com as informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que um suspeito estaria guardando armas e drogas em casa.

Chegando ao local, os policiais fizeram contato com o pai do suspeito - proprietário da residência - que permitiu a entrada dos PMs no imóvel. O filho do proprietário, ao ser indagado pelos policiais militares, confessou que estava guardando as armas e drogas, no próprio quarto.

No cômodo, os policiais encontraram 113 tabletes de maconha; uma pistola calibre .380, com dois carregadores e 23 munições do mesmo calibre; um revólver cal. 38, com sete munições; além de uma balança e um rádio comunicador.

O jovem foi preso e encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência.