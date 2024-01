Na casa do suspeito, policiais encontraram cerca de 1,5 quilo de cocaína, armas, munições, material para caça e pássaros silvestres engaiolados - Divulgação/PMERJ

Na casa do suspeito, policiais encontraram cerca de 1,5 quilo de cocaína, armas, munições, material para caça e pássaros silvestres engaioladosDivulgação/PMERJ

Publicado 22/01/2024 12:31

Barra Mansa - Policiais militares prenderam em flagrante, por volta das 10h30 deste domingo (22) um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. Na residência do suspeito, de 59 anos, os policiais encontraram cerca de 1,5 quilo de cocaína, além de armas, munições, material para caça e pássaros silvestres engaiolados, sem a devida autorização dos órgãos ambientais.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes obtiveram informações de que o suspeito estaria vendendo drogas na casa dele, na Estrada Governador Chagas Freitas, além de supostamente ser o responsável por guardar armas e drogas na localidade para a organização criminosa Comando Vermelho.

Chegando ao local, os policiais observaram uma pessoa dentro da casa e chamaram pelo suspeito, que não atendeu. No entanto, as janelas da residência estavam abertas e os PMs observaram quatro gaiolas, cada uma com um pássaro silvestre - trinca-ferro - sem anilhas, contrariando a legislação ambiental.

Com o flagrante dos animais silvestres em cativeiro - o que é um crime ambiental - os policiais entraram no quintal da casa, e chegando à porta da residência, chamaram novamente o proprietário, que apareceu e atendeu à guarnição. Os policiais militares então comunicaram ao suspeito qie era ilegal manter os pássaros silvestres em cativeiro, e recebeu voz de prisão pelo flagrante.



Os PMs informaram ao proprietário sobre a suspeita dele guardar armas e drogas, o que ele negou, permitindo no entanto que a equipe fizesse uma busca pela casa. Durante a revista - registrada pelas câmeras corporais - os PMs encontraram 23 pinos de cocaína (com a inscrição Pó R$ 10 CV Melhor Gestão); um tablete, um pedaço grande e um pedaço médio de pasta base de cocaína (totalizando cerca de 1,490 quilos, de acordo com perícia posterior); dois carregadores de pistola calibre 9mm; 9 cartuchos de calibre 36; cinco cartuchos cal. 32; uma munição cal. 9mm; duas munições de festim cal. 7,62; três potes com pólvora para recarregar cartucho; um pote com esferas de aço; um pote com chumbo; um kit para recarga de cartuchos; 134 espoletas; uma besta (arma que dispara flechas com alta potência, com coronha); 13 flechas para besta; uma besta artesanal; um cano de espingarda cal. 28; uma espingarda cal. 36; espingarda artesanal cal. 28; três gaiolas de caça; sete gaiolas comuns; uma armadilha de caça; além de um celular; R$ 69 em espécie; e duas folhas com anotações típicas do tráfico.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), sendo indiciado por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, e manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem licença. Ele permaneceu preso.