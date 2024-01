Carro fumacê tem percorrido diversas localidades do município nas últimas semanas - Arquivo/CCS PMBM

Carro fumacê tem percorrido diversas localidades do município nas últimas semanasArquivo/CCS PMBM

Publicado 22/01/2024 16:31

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, através da Vigilância em Saúde Ambiental, está dando continuidade às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir a dengue, a Chikungunya e a Zika. O carro fumacê tem percorrido diversas localidades do município nas últimas semanas, eliminando os mosquitos adultos infectados e evitando que as pessoas sejam contaminadas.

A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância Ambiental, Millena Borges, ressaltou como é essencial a colaboração e a participação da população. “O carro fumacê está fazendo seu primeiro ciclo, que dura em média três meses percorrendo todos os bairros de Barra Mansa. Neste mês de janeiro o fumacê segue com uma programação de ronda por todo município. É importante que os moradores acompanhem a programação para saber quando o veículo vai passar por sua localidade, deixando janelas abertas no final da tarde para o produto ter um alcance mais abrangente”, detalhou.

De acordo com Millena, a melhor forma de prevenir a dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, adotando algumas medidas simples, principalmente eliminando água armazenada. “Temos que evitar tudo que pode se tornar um criadouro, como vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo recipientes pequenos, como tampas de garrafas”, alertou.

As denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento de mosquitos podem ser feitas à Vigilância Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.

Confira a programação do carro fumacê:

- terça-feira 23/01: Monte Cristo e Apóstolo Paulo

- quarta-feira 24/01: Abelhas I, II e III

- quinta-feira 25/01: São Silvestre

- sexta-feira 26/01: Boa Sorte e campo do Tupi

- segunda-feira 29/01: Piteiras e Loteamentos Chinês

- terça-feira 30/01: Nova Esperança e São Luiz

- quarta-feira 31/01: Roselândia I e II

A programação está sujeita à alteração por conta de chuva ou vento forte, já que o carro não circula nessas condições. As informações podem ser conferidas diariamente no perfil da Prefeitura no Instagram: @barramansarj.