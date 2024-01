Público alvo são crianças entre 6 meses e 5 anos, com atualização de caderneta das crianças de 5 a 11 anos - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 22/01/2024 18:54

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça nesta semana a vacinação contra a covid destinada ao público infantil. O público alvo são as crianças na faixa etária entre 6 meses e 5 anos. Há ainda atualização de caderneta das crianças de 5 a 11 anos. No caso das mais novas, o imunizante aplicado é Pfizer Baby; já para as mais velhas, Pfizer pediátrica.

As vacinas são aplicadas em diferentes unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h. É necessário que os responsáveis estejam munidos dos seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de residência nominal ou nome dos pais atualizado ou declaração de posto de saúde e cartão de vacina.

O secretário municipal de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, ressaltou a importância das crianças se imunizarem. “É extremamente importante que as nossas crianças estejam protegidas e com a saúde preservada, bem como seus familiares e pessoas ao redor. As vacinas são as mesmas aplicadas no período de pandemia, porém, agora fazem parte do calendário nacional de imunização”, destacou.

O município de Barra Mansa já aplicou mais de 400 mil doses de vacina contra covid em jovens e adultos; além disso, foram cerca de 22 mil pediátricas, divididas em 1ª, 2ª e 3ª doses.

A programação nas unidades é a seguinte:

Pfizer Baby

- Segunda-feira: PSF Belo Horizonte

- Terça-feira: UBS Centro

- Quarta-feira: PSF Santa Clara

- Quinta-feira: PSF Saudade

- Sexta-feira: PSF Júlio Caruso

Pfizer Pediátrica

- Segunda-feira: Ismael de Souza, São Luiz, Siderlândia

- Terça-feira: Rialto, Goiabal/Santa Clara, Santa Lúcia

- Quarta-feira: Clínica da Família, Nove de Abril, UBS Centro, UBS Colônia, Vila Elmira, Vila Coringa I, Vila Independência

- Quinta-feira: Vila Maria II, Vale do Paraíba, Santa Rita de Cássia, Floriano

- Sexta-feira: Vila Principal, Amparo, Belo Horizonte, Roselândia, UBS Centro