O foco com o carro fumacê é a prevenção ao mosquito da dengueFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 10:48

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com as ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Durante o mês de março, o carro fumacê está percorrendo diversos bairros do município, sempre das 17h às 20h, horário em que o mosquito está mais ativo.



A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, destacou a importância da participação da população para a efetividade do trabalho. “O fumacê ajuda a eliminar os mosquitos adultos, mas não combate as larvas. Por isso, precisamos da colaboração dos moradores para eliminar possíveis criadouros, evitando o acúmulo de água parada em qualquer recipiente”, alertou.



Millena também orientou que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo para ampliar a eficácia do inseticida “A programação do fumacê pode sofrer alterações em caso de chuva ou vento forte, condições que comprometem a pulverização do produto”, informou.



Bairros que já receberam o fumacê:



Água Comprida, Albo Chiesse, Ano Bom, Apóstolo Paulo, Ary Parreiras, Bairro de Fátima, Bom Pastor, Boa Vista, Centro, Estamparia, Getúlio Vargas, Jardim Central, Monte Cristo, Morro do Cruzeiro, Rialto, Roberto Silveira até o Sesi e todas as transversais, Santa Izabel, Santa Rosa, São Francisco, São Luiz, Vale do Paraíba, Vargem Quartel, Verbo Divino, Vila Brígida, Vila Coringa, Vila Delgado e transversais, Vila Maria, Vila Nova, Vila Orlandélia, Vila Saudade, Vista Alegre e Loteamentos.



Confira a programação do fumacê para o restante do mês de março:



24/03 (segunda-feira) – Abelha I, II e III

25/03 (terça-feira) – São Silvestre

26/03 (quarta-feira) – Boa Sorte e campo do Tupi

27/03 (quinta-feira) – Piteiras e Loteamento Chinês

28/03 (sexta-feira) – Nova Esperança e São Luiz

31/03 (segunda-feira) – Roselândia I e II