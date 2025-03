A transmissão será a partir das 19h:30 - Foto: Divulgação

Publicado 25/03/2025 14:28

Barra Mansa - Na próxima quarta-feira, dia 26, o time masculino de futsal de Barra Mansa volta às quadras para sua terceira partida na Copa Rio Sul de Futsal. O jogo, contra Angra dos Reis, será realizado no Ginásio do Retiro, em Volta Redonda, com portões fechados.



A partida terá transmissão ao vivo no telão da Praça da Liberdade Kids, no Centro, a partir das 19h30. Essa será a segunda vez que o local recebe evento da Copa; a primeira rodada teve Barra Mansa e Paracambi, também com exibição na praça.



O secretário de Esporte, Mário Jorge, agradeceu o apoio da torcida que compareceu no primeiro jogo e ressaltou a expectativa para mais um duelo. “Esperamos mais uma grande festa no Centro, junto à nossa torcida, que não pode ir até o ginásio, mas não deixará de torcer e empurrar nossa equipe para uma vitória muito importante, que vai ajudar Barra Mansa a subir na tabela. Temos confiança que faremos um grande jogo, respeitando a equipe de Angra dos Reis, mas buscaremos os três pontos”, disse.



Com um ponto no torneio, o time barra-mansense pode alcançar a segunda colocação em caso de vitória. O adversário ainda não pontuou na Copa Rio Sul de Futsal e ocupa a última colocação do grupo E.