Prefeito Furlani estava acompanhado de servidores municipais - Foto: Felipe Vieira

Publicado 24/03/2025 17:15

Barra Mansa - O prefeito Luiz Furlani iniciou nesta segunda-feira, 24, o planejamento para a criação de um complexo de saúde, anexo à Prefeitura de Barra Mansa. Acompanhado de servidores municipais, entre eles os secretários Eros dos Santos (Planejamento Urbano) e Sérgio Gomes (Saúde), o chefe do Executivo participou de uma visita técnica à área que abrigará a ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e do Centro de Especialidades Médicas (CEM), além da criação de um Centro de Vacinação, de um novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e de Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD).



De acordo com o prefeito, entre os objetivos da criação do complexo de saúde está a maior fluidez nos atendimentos. "Realizamos 11 mil atendimentos por mês na UPA. Com a ampliação, poderemos aumentar este número para até 18 mil, com ala pediátrica além salas de medicação exclusivas mulheres e homens. Também buscaremos instalar um tomógrafo no local. Assim, ajudaremos a desafogar a Santa Casa nos atendimentos de baixa complexidade, chamados de atendimentos verdes. Verificamos ainda, que o CEM já tem a necessidade de uma estrutura maior. A ideia é criarmos mais dois andares no prédio que já temos, com amplos consultórios e total acessibilidade. Há expectativa de também instalarmos no local, um refeitório e sala de descanso para nossas equipes", disse o prefeito.

"Queremos criar ainda, uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) para atendermos os munícipes da área central da cidade; um Centro de Vacinação com 16 salas e uma estruturada sala de rede de frio – o que permitirá uma gestão com maior eficiência e controle de armazenamento de imunobiológicos (vacinas); e um Polo de Ostomias. Lembrando que o CEO, que funciona na Rua Professor Pedro Vaz (Centro), e o SAD (Ano Bom) passariam a funcionar aqui", acrescentou o prefeito.



A equipe da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, em parceria com a Secretaria de Saúde, já deu início à produção do projeto. "A saúde é nossa prioridade total; não vamos medir esforços para promover melhorias que vão promover o bem-estar e melhores condições de vida dos nossos munícipes", concluiu Furlani.