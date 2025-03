Ação foi realizada em frente ao Restaurante do Povo - Foto: Felipe Vieira

Ação foi realizada em frente ao Restaurante do PovoFoto: Felipe Vieira

Publicado 24/03/2025 15:30

Barra Mansa - Em comemoração ao Dia Mundial da Água, que aconteceu no último sábado, dia 22, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e em parceria com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea), promoveu nesta segunda-feira (24) uma ação de conscientização sobre a data em frente ao Restaurante do Povo, no Centro. A iniciativa teve como objetivo passar às pessoas a importância da ingestão de água com frequência, a fim de prevenir doenças e manter o organismo bem hidratado.



A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, enfatizou a relevância da ação no local. “Realizamos hoje essa conscientização em frente ao Restaurante do Povo, que é um lugar estratégico e que alimenta tantas pessoas, com café da manhã, almoço e jantar. É muito importante ter esse contato com a população sobre o valor da água, a quantidade de consumo diário de acordo seu peso corporal e sua altura”, comunicou.



A professora Vanessa Vasconcelos, presidente do Comsea, frisou os benefícios da água como um bem necessário no dia a dia. “A água é fundamental em nossas vidas e não deve ser deixada de lado. Ela ajuda a pessoa envelhecer com mais saúde, fortalece o sistema imunológico, melhora a pele, previne doenças, entre outras melhorias”, disse.



Moradora do bairro Santa Isabel, Maria Aparecida, comunicou que ingere cerca de quatro litros de água por dia e o recurso natural a ajudou com problemas renais. “Eu bebo várias garrafinhas durante o dia. Falo para o pessoal da minha casa sobre como a água faz a diferença. Eu fui um exemplo, tive infecção nos rins e o que me curou foi a água, nem tanto os remédios”, relatou.



A campanha teve ainda a orientação de alunos do curso de Nutrição do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), que explicavam sobre a quantidade de água necessária por pessoa, sendo que cada uma precisa consumir 35 ml por Kg – número que muda se a pessoa sofrer com dores renais.