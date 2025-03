O evento reuniu pacientes, familiares e profissionais de saúde para reforçar a importância do diagnóstico - Foto: Paulo Dimas

O evento reuniu pacientes, familiares e profissionais de saúde para reforçar a importância do diagnósticoFoto: Paulo Dimas

Publicado 24/03/2025 16:27

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira, dia 24, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou um encontro especial no Programa de Controle da Tuberculose (PCT) para marcar o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. O evento reuniu pacientes, familiares e profissionais de saúde para reforçar a importância do diagnóstico precoce, da adesão ao tratamento e do combate ao preconceito que ainda cerca a doença.



A tuberculose é uma das doenças infecciosas que mais matam no mundo, mas tem cura e o tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em Barra Mansa, o Programa Municipal de Controle da Tuberculose atende cerca de 60 pacientes, oferecendo acompanhamento médico, suporte psicológico e assistência social. O tratamento dura seis meses e, com a medicação correta, o paciente já não transmite mais a doença após os primeiros 15 dias.



Logo após o diagnóstico, o paciente passa por um acolhimento, no qual são fornecidas todas as informações sobre a doença, o tipo de tratamento, sua duração, a forma de transmissão e a importância de seguir a medicação corretamente. Durante esse período, também são realizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, conforme o protocolo, e a equipe rastreia os contatos próximos, orientando-os a realizar exames preventivos.



Durante o encontro desta segunda-feira, a coordenadora do programa, Hellen Martins Diniz, enfatizou a importância do apoio multidisciplinar para o sucesso do tratamento. "Nós trouxemos uma assistente social do programa para conversar com eles e mostrar quais são os direitos sociais que possuem, como transporte para as consultas e auxílio-alimentação, pois muitos ficam impedidos de trabalhar. E também uma psicóloga para falar sobre questões do autocuidado. A mensagem maior é: obrigado por estarem aderindo ao tratamento. Ao tomar a medicação corretamente, ele cessa a cadeia de transmissão e para de transmitir a doença. Com a adesão de todos os pacientes, nós vamos conseguir erradicar a tuberculose", destacou Hellen.



A psicóloga Grazielle Nacarate abordou a importância do autocuidado e do combate ao estigma. “Muitos pacientes abandonam o tratamento no terceiro mês, mas os seis meses são essenciais para a cura. Em apenas 15 dias de medicação correta, o paciente já não transmite a doença. Não é preciso isolamento, apenas manter os ambientes bem ventilados e ter alguns cuidados extras com crianças pequenas. Quanto mais falarmos sobre isso, mais pessoas vão entender que a tuberculose tem cura e que não há motivo para medo ou vergonha”, afirmou.



A assistente social Renata Carvalho ressaltou que os pacientes também têm direitos garantidos por lei para facilitar a adesão ao tratamento. “Quem está em tratamento pode receber cesta básica e, se necessário, tem direito ao transporte gratuito pela Fundação Leão XIII. Essa ajuda fazem toda a diferença para que ninguém desista do tratamento por dificuldades financeiras”, explicou.



Um momento marcante do encontro foi o depoimento do paciente Renan, que concluiu seu tratamento e celebrou a recuperação. "No começo, eu estava muito mal, mas graças ao tratamento e ao apoio da equipe, hoje estou curado. Durante esses seis meses, recebi os remédios de graça e fui bem acompanhado em todas as consultas. Foi muito importante saber que eu não estava sozinho”, relatou.



Os atendimentos do Programa Municipal de Controle da Tuberculose (PCT) ocorrem na antiga Secretaria de Saúde – Rua Pinto Ribeiro, 65, no Centro.