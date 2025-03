A atividade foi destinada aos servidores municipais, com objetivo de aumentar a produtividade - Foto: Felipe Vieira

Publicado 25/03/2025 10:19

Barra Mansa - A Secretaria de Administração e Modernização do Serviço Público (SMA), por meio da Subsecretaria de Gerenciamento de Projetos e Inovação (SubGePI), iniciou na manhã desta terça-feira, dia 25, o Curso Básico de Gerenciamento de Projetos. A atividade é destinada aos servidores municipais com o objetivo de promover a capacitação contínua, unificar as metodologias internas e melhorar a produtividade. O curso acontece na Fazenda da Posse, totalizando 20 horas de carga horária. O Centro Universitário de Barra Mansa (Nova UBM) é parceiro na ação.



De acordo com o subsecretário de Administração, Marcus Barros, a formação, gratuita, conta com a participação de 32 servidores, divididos em duas turmas. Devido à procura, a SubGePI vai abrir turmas extras, em breve. "O curso aborda, entre outros temas, elaboração de cronogramas, identificação de pontos críticos em projetos, além das melhores metodologias e ferramentas a serem utilizadas. A ideia de oferecer a capacitação surgiu a partir da sugestão do secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Mário Jorge. Ele destacou a importância de promover a formação contínua dos servidores e de unificar as metodologias adotadas internamente. Isso permitirá que todas as secretarias utilizem as mesmas práticas, criando uma unidade dentro da administração pública", destacou Marcus.



O secretário de Administração, Gabriel Resende, enfatizou a preocupação do governo municipal com a qualificação contínua dos servidores, oferecendo conhecimentos práticos que melhorem o planejamento e a execução de projetos no âmbito da gestão pública. "Esta é uma oportunidade de aprendizado que fortalecerá nossa capacidade de gestão e terá um impacto direto no trabalho diário dos servidores. Com a parceria da universidade, esse curso oferece uma excelente oportunidade para que os servidores compreendam os fundamentos da metodologia de gerenciamento de projetos e saibam aplicá-la de maneira eficaz em suas respectivas secretarias. Os servidores participantes receberão certificado, desde que cumpram 100% da carga horária e apresentem o Projeto Final", ressaltou Gabriel.



A carga horária do curso é de 20 horas (4 aulas de 3 horas cada), mais 8 horas EAD (Educação a Distância) para monitoria e elaboração do Projeto Final.