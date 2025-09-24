A Expo BM será realizada nos dias 10, 11 e 12 de outubro, no Parque da Cidade, com entrada gratuita - Foto: Divulgação - PMBM

Barra Mansa - O prefeito Luiz Furlani e o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, anunciaram os shows católicos que farão parte da programação da Expo BM 2025, evento que integra as comemorações do aniversário de 193 anos de Barra Mansa.

No dia 10 de outubro (sexta-feira), a abertura da programação católica será feita pela artista regional Camila Duarte, com um show voltado à música de fé. Em seguida, o cantor Thiago Brado, um dos maiores nomes da música católica do Brasil, dará continuidade às celebrações. Já no dia 11 de outubro (sábado), será a vez da cantora Olívia Ferreira emocionar o público com seu repertório de fé e espiritualidade.

O prefeito Luiz Furlani destacou a importância de incluir a programação religiosa no evento e agradeceu aos parceiros estaduais. "A Expo BM é um espaço que valoriza nossa cultura, gera lazer e oportunidades para a população. Trazer artistas católicos reconhecidos nacionalmente como Thiago Brado e Olívia Ferreira, além de prestigiar talentos regionais como Camila Duarte, é um presente que reforça o espírito de fé e união no aniversário da cidade. Agradeço ao governador Cláudio Castro; à Funarj, na pessoa do presidente Jackson Emerick; ao deputado federal Aureo Ribeiro; ao secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; e ao subsecretário de Estado, Rodrigo Drable, por todo apoio para a realização deste evento", disse.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, também ressaltou o caráter diverso da programação. “A Expo BM contempla diferentes públicos e manifestações culturais. Os shows católicos são um momento especial para as famílias, que poderão viver experiências de fé e música de qualidade dentro de um evento que já faz parte da história de Barra Mansa”.

A Expo BM será realizada nos dias 10, 11 e 12 de outubro, no Parque da Cidade, com entrada gratuita. Além dos shows católicos, a programação contará com apresentações de artistas nacionais e atrações musicais de outros gêneros, que serão divulgados em breve.