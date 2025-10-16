Atendimento será em todas as unidades de saúde do município - Foto: PMBM

Publicado 16/10/2025 14:46

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, dia 18, duas ações de grande relevância para a promoção da saúde e o bem-estar da população: o Dia D de Multivacinação para crianças e adolescentes e o Dia D do Outubro Rosa. Todas as unidades de saúde do município estarão abertas das 8h às 16h, oferecendo atendimento e orientações à comunidade.

A Campanha Nacional de Multivacinação tem como foco atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos, contribuindo para a ampliação das coberturas vacinais e a prevenção de doenças imunopreveníveis. Serão disponibilizadas vacinas de rotina indicadas para diferentes faixas etárias, com ênfase na imunização contra o sarampo e o HPV.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação das famílias e orienta que os responsáveis levem a caderneta de vacinação para avaliação das equipes. A ação faz parte da estratégia do Ministério da Saúde e tem como objetivo proteger a população infantil e adolescente, evitando o ressurgimento de doenças já controladas no país.

Paralelamente, o município também realiza o Dia D do Outubro Rosa, campanha voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante o sábado, as unidades de saúde oferecerão orientações, informações educativas e coletas de exames preventivos, fortalecendo as ações de cuidado integral à saúde da mulher.

De acordo com o Secretário de Saúde, Sérgio Gomes, a realização conjunta das duas campanhas reforça o compromisso com a prevenção e a promoção da saúde em todas as fases da vida. “Nosso objetivo é garantir acesso, ampliar a cobertura vacinal e incentivar o cuidado com a saúde de forma contínua. É um dia para toda a família participar e colocar a saúde em dia”, destacou.