Atendimento será em todas as unidades de saúde do municípioFoto: PMBM
Barra Mansa promove Dia D de Multivacinação e do Outubro Rosa neste sábado
Ação simultânea reforça o compromisso do município com a prevenção e o cuidado com a saúde da população
Furlani reforça prioridade na saúde com entrega de van para transporte de pacientes da UPA
Serviço pioneiro no estado do Rio de Janeiro será diário e gratuito, ampliando a rede de acolhimento à população de Barra Mansa
Barra Mansa dá início ao 1º Seminário de Economia Criativa
Primeira oficina abordou a importância da formalização de negócios; programação segue até sexta-feira (17)
Barra Mansa sedia Oficinas de Integração Intersetorial voltadas à gestão de abrigos temporários
Evento reúne profissionais de Assistência Social, Saúde e Defesa Civil de municípios das regiões Médio Paraíba e Costa Verde
Prefeitura de Barra Mansa e Colégio Verbo Divino firmam parceria para formar equipes esportivas
Acordo de Cooperação Técnica estimulará a prática de diversas modalidades envolvendo crianças e adolescentes de 12 a 17 anos
Conexão Global chega à Região Leste neste sábado com diversos serviços gratuitos
Evento oferece atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, orientação jurídica e documentação civil
