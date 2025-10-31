A nova creche poderá atender até 160 crianças - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2025 11:42

Barra Mansa - O prefeito Luiz Furlani inaugurou na noite desta quinta-feira (30), a Creche Municipal Geralda da Silva e Silva, localizada na Rua Denisar Leon do Nascimento, no bairro Vila Ursulino. O espaço poderá atender até 160 crianças, oferecendo conforto, segurança e acessibilidade. A creche conta com salas amplas e climatizadas, parquinho, refeitórios, banheiros adaptados e área de lazer, garantindo um ambiente acolhedor e adequado para o desenvolvimento das crianças. A inauguração era aguardada pelas famílias da localidade, que agora contam com um local seguro e estruturado para deixar seus filhos enquanto trabalham.

Durante a cerimônia, o prefeito Luiz Furlani destacou a importância da ampliação da rede municipal de ensino infantil. “Nosso compromisso é garantir que cada criança de Barra Mansa tenha acesso a uma educação de qualidade desde cedo, em espaços seguros, confortáveis e acolhedores. Essa creche é mais uma prova de que estamos investindo no futuro da cidade, dando tranquilidade às famílias e ampliando o atendimento na educação infantil”, afirmou.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, ressaltou que a entrega é resultado de um trabalho coletivo e planejado. “Estamos muito felizes em entregar mais uma creche moderna e completa. Cada detalhe foi pensado para oferecer o melhor ambiente possível para as crianças aprenderem, brincarem e se desenvolverem. É uma conquista de toda a comunidade da Vila Ursulino”, disse.

O vereador Casé, que acompanhou a inauguração, também celebrou o novo espaço. “Essa é uma entrega muito esperada pelas famílias do bairro. A educação transforma vidas, e ver mais uma creche sendo inaugurada nos enche de orgulho. Parabenizo o prefeito e toda a equipe por esse trabalho que tem feito a diferença na vida das pessoas”, destacou.

A filha de dona Geralda da Silva e Silva, que dá nome à nova unidade, agradeceu pela homenagem. “Minha mãe sempre foi uma mulher simples, trabalhadora e muito dedicada às pessoas. Ver o nome dela eternizado nesta creche é uma grande emoção para toda a nossa família. Tenho certeza de que ela ficaria muito feliz em saber que esse espaço vai acolher tantas crianças com amor e cuidado”, disse Regina Célia da Silva.

Também estiveram presentes na inauguração, o subsecretário estadual e ex-prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable; o empresário Arivaldo Correia Matos, que doou o terreno onde a unidade de ensino foi construída; secretários municipais e demais representantes do Legislativo.

Essa foi a segunda unidade de educação infantil inaugurada nesta semana. Na quarta-feira (29), o bairro Vista Alegre recebeu sua primeira creche, e na sexta-feira (31) será a vez do Nova Esperança ganhar mais uma. As ações fazem parte do pacote de inaugurações e anúncios programados pela Prefeitura em comemoração aos 193 anos de Barra Mansa.