A entrada será solidária, mediante a doação de um brinquedo novoFoto: Divulgação/PMBM

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), apoia a realização do República do Rock Motofriends, que acontece neste sábado (15), a partir das 10h, no Parque da Cidade. O evento reunirá bandas locais ao longo de 12 horas de apresentações musicais. A atração principal é o cantor Lobão, que encerra a noite com o show do Lobão Power Trio, às 23h. A entrada será solidária, mediante a doação de um brinquedo novo.
Durante todo o dia, o público poderá acompanhar shows, encontro de motociclistas, área gastronômica e atividades culturais abertas ao público. A programação musical tem início às 11h e segue até o fim da noite.

Programação completa:

11h – Handmade Rock
13h – Meninja Trio
15h – Classika
17h – Old Guys Blues
19h – Midnight Rock Revival
21h – Trio Figurótico
23h – Lobão Power Trio (encerramento)


SERVIÇO:
República do Rock Motofriends
Data: 15/11 (sábado)
Horário: 10h à 1h
Entrada: doação de um brinquedo novo
Local: Parque da Cidade – Avenida Prefeito João Chiesse Filho, Centro, Barra Mansa