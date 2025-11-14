Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), apoia a realização do República do Rock Motofriends, que acontece neste sábado (15), a partir das 10h, no Parque da Cidade. O evento reunirá bandas locais ao longo de 12 horas de apresentações musicais. A atração principal é o cantor Lobão, que encerra a noite com o show do Lobão Power Trio, às 23h. A entrada será solidária, mediante a doação de um brinquedo novo.
Durante todo o dia, o público poderá acompanhar shows, encontro de motociclistas, área gastronômica e atividades culturais abertas ao público. A programação musical tem início às 11h e segue até o fim da noite.
Programação completa:
11h – Handmade Rock 13h – Meninja Trio 15h – Classika 17h – Old Guys Blues 19h – Midnight Rock Revival 21h – Trio Figurótico 23h – Lobão Power Trio (encerramento)
SERVIÇO: República do Rock Motofriends Data: 15/11 (sábado) Horário: 10h à 1h Entrada: doação de um brinquedo novo Local: Parque da Cidade – Avenida Prefeito João Chiesse Filho, Centro, Barra Mansa
