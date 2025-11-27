É fundamental que o consumidor esteja atento aos preços e às condições apresentadas - Foto: Paulo Dimas

É fundamental que o consumidor esteja atento aos preços e às condições apresentadasFoto: Paulo Dimas

Publicado 27/11/2025 12:01

Barra Mansa - Às vésperas da Black Friday (28 de novembro), o Procon de Barra Mansa intensifica as orientações aos consumidores para garantir compras mais seguras e evitar golpes e anúncios enganosos que costumam se multiplicar neste período. O coordenador da unidade, Felipe Goulart, reforçou que a principal ferramenta de proteção é a desconfiança diante de ofertas que parecem boas demais para serem verdade.

Segundo ele, é fundamental que o consumidor esteja atento aos preços e às condições apresentadas. “Não existe almoço de graça. Um produto que custa R$ 9 mil não vai aparecer por R$ 2 mil. Promoções extremamente vantajosas, na maioria das vezes, são golpes. Se houver qualquer dúvida sobre um site, uma oferta ou anúncio, procure o Procon. Nós fazemos essa conferência para o consumidor e ajudamos a evitar perdas”, alertou Felipe.

O coordenador também orienta que o Procon seja procurado mesmo quando o golpe já tiver acontecido. “Se você já foi vítima, procure o Procon imediatamente para que possamos tentar mediar e buscar uma solução. Quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de resolução do problema”, destacou.

Para quem pretende realizar compras presenciais, Felipe ressalta cuidados que podem evitar transtornos futuros. Ele explica que condições diferenciadas de troca ou devolução devem sempre ser registradas. “Se a loja oferecer uma regra diferente da prevista em lei, peça para escrever no verso da nota fiscal e exigir a assinatura do gerente. Isso garante que o que foi prometido será cumprido”, orientou.

O Procon reforça ainda a importância de exigir nota fiscal e evitar produtos com embalagens amassadas ou danificadas, que podem indicar risco, procedência duvidosa ou impossibilidade de troca. Felipe destaca que o órgão está à disposição dos consumidores em caso de dúvidas, suspeitas ou problemas durante a Black Friday e no restante do ano. “O Procon de Barra Mansa está aqui para proteger o consumidor. Qualquer dúvida ou situação atípica, nos procure. É sempre melhor prevenir do que remediar”, finalizou.

O Procon funciona no pátio da Prefeitura, no Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.