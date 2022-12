Belford Roxo

Escola Amélia Ricci Baroni realiza cerimônia de formatura do Ensino Fundamental em Belford Roxo

Unidade municipal do bairro Andrade Araújo, entregou em uma linda solenidade os diplomas dos alunos do 5º e do 9º ano

Publicado 14/12/2022 10:15 | Atualizado há 5 horas