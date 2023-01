O processo seletivo irá contratar profissionais de diversas áreas da saúde, incluindo enfermeiro e médicos, por exemplo - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 03/01/2023 17:38 | Atualizado 03/01/2023 18:48

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado Público com o objetivo de realizar contratações temporárias. No total, são mais de 3 mil vagas distribuídas em diversos setores e programas do município.

As inscrições – que são gratuitas e terminam na quinta-feira (12/01) - poderão ser feitas pelo site https://saude.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br e vão contemplar diversos cargos na área da Saúde como: médico, enfermeiro, psicólogo, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, auxiliar técnico, dentre outros. Além disso, outras áreas estarão disponíveis para diferentes níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.320,00 a R$ 11.500,00. Já para o cargo de médico generalista da Estratégia de Saúde da Família, o valor chega a R$ 12.000,00.

A data para divulgação da classificação preliminar e publicação no Diário Oficial da Prefeitura com o resultado final pode ser encontrada no edital do processo. O secretário municipal da Saúde, Christian Vieira, comentou sobre as oportunidades do processo seletivo. “Vamos buscar profissionais de qualidade para que possamos continuar o trabalho eficiente no município que vem sendo reconhecido em todo país”, ressaltou Christian.

Educação com inscrição prorrogada

O processo seletivo da Educação de Belford Roxo, que foi aberto na segunda-feira (02-01) teve o prazo de inscrições prorrogado até sábado (14 de janeiro). São 5.000 vagas distribuídas setorizadas pelas escolas e creches situadas nas áreas das subprefeituras do Parque São José, Jardim Redentor, Lote XV, Nova Aurora e Areia Branca. As inscrições poderão ser feitas pelo site https://educacao.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br

Dentre as vagas: professores I e II, secretário escolar, orientador educacional, supervisor escolar, inspetor escolar, estimulador, professor auxiliar de educação inclusiva, professor de libras, professor de braile, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, inspetor de disciplina, merendeira, vigia, zelador, auxiliar administrativo, motorista e auxiliar de caminhão.