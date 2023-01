O 39º BPM fica no bairro São Bernardo, em Belford Roxo - Divulgação

Publicado 03/01/2023 12:32

Belford Roxo – O 39º Batalhão de Polícia Militar de Belford Roxo conquistou o 1°Lugar no Sistema Integrado de Metas e Acompanhamento de Resultados do 2º Semestre/2022, e o 3° lugar em apreensões de fuzis (27), em levantamento envolvendo toda a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.A unidade belforroxense é comandada pela tenente-coronel PM Daniele Neder, que parabenizou nas redes sociais oficiais do batalhão, todo o efetivo do 39º BPM, que fica no bairro São Bernardo, pelo empenho diário nas ações ao longo do ano no município, que resultou na premiação pelas importantes alcançadas.Fuzis apreendidos: 27Pistolas apreendidas: 101Revólveres: 26Granadas: 27Drogas: 70.523 (capsulas/sacolés)Presos: 461Neutralizados: 57