Foram apresentadas mais de 11 ações realizada no ano de 2022 em 54 unidades escolares - Divulgação

Foram apresentadas mais de 11 ações realizada no ano de 2022 em 54 unidades escolaresDivulgação

Publicado 30/12/2022 13:53 | Atualizado 30/12/2022 13:57

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na última semana, uma reunião de apresentação dos resultados em 2022 do Programa Saúde na Escola (PSE), no Previde, em Areia Branca. O evento contou com a presença de representantes municipais da Saúde e Educação para compartilharem as experiências exitosas sobre a implementação do programa no município.

Durante a reunião, foram apresentadas mais de 11 ações realizadas no ano de 2022 em 54 unidades de educação entre escolas, creches e Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), além de uma roda de conversa, planejamento estratégico para o próximo ano e a palestra de uma enfermeira atuante no município.



O evento contou com representantes da Saúde e Educação compartilhando experiências sobre a implementação do programa no município Divulgação

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, comentou sobre as ações do programa nas escolas. “As visitas são fundamentais para promover à saúde de todos alunos e professores, através dessa participação e integração prevenimos doenças e seus agravos”, explicou. “A comunidade escolar tem à disposição uma equipe multidisciplinar que garante a qualidade de vida dos munícipes”, concluiu Christian.



A responsável técnica pelo PSE, Lucilene Almeida, fez um panorama positivo sobre o ano. “Fechamos este ciclo anual com um atingimento das metas propostas, além de ações exitosas nas unidades de ensino com a articulação e dedicação dos secretários municipais da Saúde e Educação”, resumiu. “Realizamos capacitações e treinamentos em todas as unidades contempladas pelo programa e a divulgação com o material didático”, completou Lucilene, que pontuou sobre ações voltadas para a saúde bucal, nutricional, ambiental, auditiva, ocular, sexual, dentre outras. O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma iniciativa intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação que tem a finalidade de contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino da educação básica, por meio da articulação entre os profissionais de saúde da Atenção Primária e dos profissionais da educação.O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, comentou sobre as ações do programa nas escolas. “As visitas são fundamentais para promover à saúde de todos alunos e professores, através dessa participação e integração prevenimos doenças e seus agravos”, explicou. “A comunidade escolar tem à disposição uma equipe multidisciplinar que garante a qualidade de vida dos munícipes”, concluiu Christian.A responsável técnica pelo PSE, Lucilene Almeida, fez um panorama positivo sobre o ano. “Fechamos este ciclo anual com um atingimento das metas propostas, além de ações exitosas nas unidades de ensino com a articulação e dedicação dos secretários municipais da Saúde e Educação”, resumiu. “Realizamos capacitações e treinamentos em todas as unidades contempladas pelo programa e a divulgação com o material didático”, completou Lucilene, que pontuou sobre ações voltadas para a saúde bucal, nutricional, ambiental, auditiva, ocular, sexual, dentre outras.