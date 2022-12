Mais de 25 mil cães e gatos foram vacinados na Campanha de Vacinação Antirrábica no ano de 2022 - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Cuidando bem do seu melhor amigo. A Secretária de Saúde de Belford Roxo, através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, imunizou mais de 25 mil animais na Campanha de Vacinação Antirrábica durante o ano de 2022, em todos os cantos do município.



O subsecretário municipal de Saúde, Brayan Lima, fez um panorama sobre a campanha. “Tivemos uma adesão significativa no município, nossa população entende a importância de cuidar dos nossos amigos de quatro patas através da vacinação”, informou. “As ações não vão parar, pois o reforço da vacina deve ser feito anualmente”, completou Brayan. No mês de dezembro, a equipe esteve presente nos bairros de Santa Tereza, no Centro Comunitário Santa Tereza, e Jardim Ideal II, na Rua Santa Expedito, vacinando cerca de 380 cães e gatos. Ao longo do ano de 2022, foram contabilizados mais de 19 mil cães e 5 mil gatos imunizados em mutirões nos pontos e domicílios de Belford Roxo.O subsecretário municipal de Saúde, Brayan Lima, fez um panorama sobre a campanha. “Tivemos uma adesão significativa no município, nossa população entende a importância de cuidar dos nossos amigos de quatro patas através da vacinação”, informou. “As ações não vão parar, pois o reforço da vacina deve ser feito anualmente”, completou Brayan.