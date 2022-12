Belford Roxo

Restaurante do Povo de Belford Roxo terá cardápio especial de fim de ano

A iniciativa é do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo. Nesta sexta (23), o cardápio terá Chester, carne assada ao vinho, arroz à la grega, farofa com miúdos e ovos, além de sobremesa

Publicado 22/12/2022 23:54 | Atualizado há 3 dias